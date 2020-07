Claude (Koh-Lanta) bientôt animateur? La grande annonce d'Alexia Laroche-Joubert

Claude Dartois ne sera peut-être pas président de la République comme certains fans de Koh-Lanta le souhaitaient. En revanche, il pourrait bien faire son retour à la télévision, mais pas en tant que candidat.

Claude était incontestablement la star de Koh-Lanta 2020. S'il n'a pas remporté l'aventure, le papa d'Andrea (5 ans) et Marceau (né en janvier dernier) a gagné le coeur de la plupart des téléspectateurs. Durant les diffusions, l'aventurier a eu le droit à des déclarations enflammées. Certains ont demandé qu'un totem soit créé à son effigie ou qu'il remplace Denis Brogniart à la présentation. Un rêve qui pourrait devenir réalité ?

Samedi 11 juillet, France 2 donne le coup d'envoi de la 31e saison de Fort Boyard, édition à laquelle participe Claude. À cette occasion, la productrice Alexia Laroche-Joubert qui est à l'origine des deux émissions était l'invitée de Sud Radio ce jeudi 9 juillet. Et on lui a demandé si elle allait "faire un programme" avec le beau brun. "Il est un de nos grands aventuriers. On a très envie de travailler avec lui... Et c'est vrai qu'on y réfléchit ensemble", a-t-elle répondu, sans toutefois préciser si cela aurait un lien avec Koh-Lanta. Sera-t-il un nouveau personnage du fort la saison prochaine ? Sera-t-il à la tête de sa propre émission d'aventure ? Pour l'heure, le mystère reste entier...

Ce qui est certain c'est que samedi prochain, les téléspectateurs découvriront les premiers pas de Cyril Féraud en tant que personnage. Il a été choisi pour incarner Cyril Gossbo, un animateur de jeu qui ressemble à Ken à s'y méprendre. L'humoriste Kevin Razy a également été recruté par la production pour incarner un professeur un peu particulier. Ce sera aussi les premiers pas de l'homme qui incarne Big Boo, le remplaçant de Mister Boo.