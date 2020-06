Big Boo (Fort Boyard) : L'impressionnant remplaçant de Mister Boo

Le 11 juillet 2020, France 2 donnera le coup d'envoi de la 31e saison de Fort Boyard. Aux commandes de l'émission depuis 2003, Olivier Minne accueillera de nouveaux personnages. Mais certains ont fait leurs adieux au fort, comme Cyril André-Chassagnon qui incarnait Mister Boo. ALP a donc dû lui trouver un remplaçant et il vient d'être dévoilé.

Oublié Mister Boo et place à Big Boo, un personnage également tout en muscles qui viendra donner du fil à retordre aux candidats comme vous pouvez le découvrir sur les photos disponibles dans le diaporama. Il aura plusieurs rôles : celui de sonner le gong, jouer les geôliers et combattre dans La Cage avec Lady Boo et Casey. Les téléspectateurs auront donc le plaisir de le voir à plusieurs reprises au cours de l'émission. Reste à savoir si Cyril André-Chassagnon fera partie des personnes qui suivront ses aventures.

En mai dernier, l'homme qui incarnait Mister Boo a annoncé qu'il quittait Fort Boyard après six ans de bons et loyaux services. "J'ai plusieurs projets : ma maison est en construction et j'envisage d'ouvrir ma salle de sport dans un an. Il m'est impossible de tout concilier", expliquait-il à TV Mag. Il a vite précisé que cela n'avait rien à voir avec ses soucis judiciaires. Rappelons que le 17 septembre 2019, il a été condamné par le tribunal de Valence (Drôme) à un an de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de cinq ans pour commerce illicite de substances psychotropes. Mais il avait pensé à quitter le navire bien avant : "J'ai prévenu la production fin octobre 2019 que je ne voulais pas revenir l'année suivante, car je venais de concrétiser le lancement de mes projets. Ça faisait sept ans que j'y participais et, plus les années passaient, plus les journées de tournage s'allongeaient. Partir quatre semaines loin de chez moi, de ma boutique, était pesant et contraignant, même si je m'y amusais beaucoup."

Les nouveaux personnages du fort

Cyril André-Chassignon avait demandé à la production que son personnage disparaisse après son départ. ALP a donc changé son nom en Big Boo, tout en gardant les fondamentaux : le fait qu'il soit costaud et qu'il aime la lutte.

Si Cyril André-Chassignon a pris la décision de partir, Francis Lalanne (Narcisse Lalanne) et Vincent Lagaf' (Megagaf) ont été écartés. Mais de nouveaux personnages ont fait leur arrivée. Cyril Féraud incarne Cyril Gossbo, animateur d'un jeu particulier. Kevin Razy s'est quant à lui mis dans la peau d'un professeur.