Fort Boyard : Deux célèbres personnages écartés de la prochaine saison

La nouvelle saison de Fort Boyard se précise peu à peu. Attendue au cours de l'été prochain, elle promet d'ores et déjà de nombreux changements. En effet, ces dernières semaines, la production lève le voile sur ce que les téléspectateurs pourront retrouver sur France 2, et il risque d'y avoir des déçus. En effet, plusieurs personnages emblématiques du jeu présenté par Olivier Minne ont été écartés du Fort. C'est d'abord Mister Boo qui a créé la surprise en mai dernier en prenant la décision de quitter le navire. Cyril André-Chassagnon de son vrai nom, qui interprétait le célèbre personnage bodybuildé depuis sept ans, se justifiait en évoquant plusieurs autres projets, dont l'ouverture de sa salle de sport.

En outre, une autre personnalité manquera à l'appel comme le révèlent nos confrères du Parisien dimanche 21 juin 2020. Il s'agit de Francis Lalanne ! Alors qu'il incarne Narcisse Lalanne depuis 2016, le chanteur de 61 ans ne sera pas au casting de cette 31e saison. C'est "un peu choqué" qu'il a récemment appris la nouvelle, laquelle a été prise en raison de l'épidémie de coronavirus. "Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu. (...) Si j'en veux à quelqu'un, ce sont aux assurances. Je n'exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c'est de la discrimination", a-t-il confié au quotidien.

Son absence ne devrait toutefois pas être définitive. "Alexia Laroche-Joubert est une amie. Elle était embêtée qu'une compagnie d'assurances puisse écarter Narcisse du tournage. Elle m'a rassurée en me disant que c'était un des personnages cultes du jeu, une des valeurs ajoutées du programme, que c'était bête d'arrêter comme ça, et qu'il reviendrait en grande pompe l'année prochaine", a indiqué le chanteur.

À ce départ s'ajoute celui de Vincent Lagaf'. D'après les informations de Télé Loisirs, l'animateur qui prêtait son image au personnage Megagaf depuis 2018 n'a pas participé au tournage.

Pour pallier ces changements, des petits nouveaux feront leur arrivée, notamment Cyril Féraud grimé en Ken "à la mèche impeccable, au sourire ultrabright, et au dressing à la mode". Du côté des candidats, Vianney, Claude de Koh-Lanta, Clémence Botino ou encore Capucine Annav entre autres tenteront de remporter un maximum d'argent pour les associations lors de cette édition 2020.