Cyril Feraud transformé en Ken pour Fort Boyard : les photos impressionnantes

Bien qu'Alexia Laroche-Joubert ait révélé que Fort Boyard était peut-être menacée, le tournage a repris le 10 juin dernier pour les répétitions. Et, comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs, Olivier Minne a accueilli un nouveau personnage pour la 31e saison.

Il s'agit de Cyril Gossbo, incarné par Cyril Féraud. Pour l'occasion, le présentateur de Slam est grimé en animateur "à la mèche impeccable, au sourire ultrabright, et au dressing à la mode", comme le décrivent nos confrères. Une sorte de Ken comme vous pouvez le voir avec les photos disponibles dans notre diaporama. Le jeune homme de 35 ans donnera du fil à retordre aux candidats en leur posant des questions de culture générale. Il sera aux commandes du jeu télévisé Slaïme au cours duquel le participant devra tourner une roue afin qu'elle détermine la thématique des questions auxquelles il devra répondre, en appuyant sur l'un des trois buzzers à disposition. S'il échoue, il sera recouvert de slime (une pâte gluante visqueuse). Mieux vaut ne pas se tromper !

Un finaliste de Koh-Lanta et des Miss candidats

Peut-être Cyril Féraud fera-t-il face à Claude Dartois. Le finaliste malheureux de Koh-Lanta 2020 est en effet candidat comme le dévoile Télé Loisirs et sera bien entouré. Plusieurs Miss France seront à ses côtés dans l'espoir de récolter un maximum d'argent pour l'association Les Bonnes Fées, cocréée par 16 ex-reines de beauté et qui a pour objectif d'améliorer le quotidien de personnes défavorisées ou malades. Clémence Botino, Miss France 2020 ou Camille Cerf, Miss France 2015, représenteront cette association. Elles pourront aussi compter sur l'humoriste Booder et le chanteur Tom Leeb. Une bien belle équipe.

Rappelons que Cyril Féraud connaît bien Fort Boyard. Avant d'animer Slam ou de coanimer Village Départ sur France 3, au côté de Laurent Luyat, ce passionné de jeux télévisés était la nounou des candidats (à partir de 2002). "C'est l'émission qui m'a donné envie de devenir animateur de télévision. J'avais 4 ans quand elle a commencé et je n'en ai jamais loupé une. (....) J'étais tellement passionné qu'ado, j'envoyais à la production des idées pour en améliorer certaines. Je n'ai jamais eu de réponses, sauf une fois, le jour où le PDG lui-même m'a appelé pour me dire que certaines de mes suggestions l'intéressaient. À son invitation, on a fait l'aller-retour à Paris avec mes parents. J'avais 15 ou 16 ans et il m'a dit de revenir quand j'aurais l'âge de faire un stage. Ce que j'ai évidemment fait, pour y devenir ensuite assistant d'Olivier Minne", confiait-il au Parisien en 2016.