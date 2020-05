Fort Boyard, Mister Boo quitte l'émission : les raisons de son départ

Une grande page se tourne pour Cyril André-Chassagnon. L'homme qui incarnait Mister Boo, le célèbre personnage bodybuildé de Fort Boyard, a pris la décision de quitter le navire comme il l'a confié à l'occasion d'une interview pour TV Mag. Il ne sera donc pas présent dans la saison 31 dont le tournage devrait débuter cet été.

"J'ai plusieurs projets : ma maison est en construction et j'envisage d'ouvrir ma salle de sport dans un an. Il m'est impossible de tout concilier", a-t-il justifié sa décision. Et il l'assure, cela n'a aucun lien avec ses soucis judiciaires. Rappelons que le 17 septembre 2019, il a été condamné par le tribunal de Valence (Drôme) à un an de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de cinq ans pour commerce illicite de substances psychotropes. Mais il avait pensé à délaisser son personnage de Mister Boo bien avant cela. "J'ai prévenu la production fin octobre 2019 que je ne voulais pas revenir l'année suivante, car je venais de concrétiser le lancement de mes projets. Ça faisait sept ans que j'y participais et, plus les années passaient, plus les journées de tournage s'allongeaient. Partir quatre semaines loin de chez moi, de ma boutique, était pesant et contraignant même si je m'y amusais beaucoup", a-t-il poursuivi.

Les négociations concernant son départ ont duré plusieurs mois. Cyril André-Chassagnon ne souhaitait pas que son personnage perdure après son départ. Malheureusement pour lui, la production en a décidé autrement : "Selon eux, il a son importance dans le jeu, donc ils ne peuvent pas le supprimer comme ça. Au mois de mars, ils ont lancé le casting pour trouver celui qui me remplacera. On était d'accord pour qu'il soit totalement différent de moi, qu'il soit très grand pour commencer comme c'était précisé dans l'annonce de casting, qu'il n'ait pas peur du vide et qu'il ait des notions de lutte. Une façon aussi pour eux d'éviter de créer la confusion chez les téléspectateurs qui auraient eu vent de mes démêlés avec la justice." Rendez-vous prochainement pour découvrir son remplaçant.