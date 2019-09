Fort Boyard : Mister Boo condamné à un an de prison avec sursis !

Coup dur pour une figure forte de Fort Boyard ! Mister Boo, l'adversaire masqué et bodybuildé du jeu, a été condamné mardi 17 septembre 2019 par le tribunal de Valence (Drôme) à un an de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de cinq ans pour trafic de produits interdits.

Depuis 2013, Cyril André – de son vrai nom – incarne Mister Boo dans l'émission Fort Boyard, diffusée sur France 2. Ce rôle, il le doit à son imposante musculature, obtenue grâce à dix années de musculation intensive. Mais est-ce uniquement le sport qui lui a permis de gagner 40 kilos de muscles ? Apparemment pas ! En effet, il semblerait que l'homme de 34 ans avait pour habitude de consommer des substances interdites qu'il commandait en Grèce ou encore en Slovaquie.

Mais ressembler à Arnold Schwarzenegger coûte cher ! Depuis quelques années, Mister Boo se serait donc lancé dans le trafic de produits illégaux pour entrer dans ses frais, commandant régulièrement au nom de ses parents pour revendre ensuite ses produits à ses amis. Dopants, anabolisants, stéroïdes, tout y passe ! Petit à petit, Monsieur Muscles se fait une clientèle d'une trentaine de férus de culturisme, comprenant certains de ses amis ou de simples connaissances qu'il croise quotidiennement à la salle de sport. Non content d'être "uniquement" commerçant, il se fait pharmacien et donne chaque jour des conseils de posologie à ses consommateurs, sans aucun diplôme, cela va de soi...

D'après France Bleu, les marges dégagées lui ont rapidement permis d'acheter deux maisons et de s'investir encore plus dans sa passion. Mais c'était sans compter sur le fisc, qui le rattrape et lui fait vendre ses acquisitions immobilières. Sans parler de sa santé, qui se détériore au fil des mois : entre problèmes cardiaques et analyses de sang sanctionnées de mauvais résultats, Mister Boo n'a donc plus la grande forme... et va devoir se tenir à carreau dans les prochaines années, sans coup de pouce en gélules ou en comprimés.