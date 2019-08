Fort Boyard : Candice et Jérémy (Koh-Lanta) couverts de boue... Et ça paye !

Samedi 3 août 2019, Candice et Jérémy, les amoureux qui se sont rencontrés dans Koh-Lanta, L'Île au trésor (diffusé en 2016 sur TF1), faisaient partie d'une nouvelle équipe à l'assaut du célèbre Fort Boyard. À leurs côtés pour affronter les épreuves et les personnages emblématiques du jeu d'aventure de France 2 : la danseuse de Danse avec les stars Candice Pascal (actuellement dans Je suis une célébrité sortez-moi de là sur TF1), les comédiens Sébastien Roch et Elsa Esnoult (héros des Mystères de l'amour), et JeremStar.

Candice et Jérémy sont les premiers à tenter de remporter une clé dans l'épreuve tant redoutée du combat de boue face aux impressionnants Mister et Lady Boo. Après le cri de guerre de l'équipe, les anciens aventuriers de Koh-Lanta entrent dans la cellule. C'est en 15 secondes que les amoureux seulement reviennent avec la première clé, venant à bout du couple Boo en deux temps trois mouvements. Un record même comme le précise nos confrères de Télé-Loisirs qui rappellent au passage (ainsi qu'un bandeau en bas de l'écran durant l'émission) que le précédent record était détenu par les champions de natation Laure Manaudou et son frère Florent.

Au terme de plus de deux heures d'épreuves et d'énigmes, l'équipe de Candice et Jérémie ont récolté 13 608 euros pour la Fondation Tara Océan qu'ils défendaient. Cette organisation lutte notamment contre les déchets plastiques en mer.

Samedi soir, il n'y a pas que nos amoureux de Koh-Lanta qui ont cartonné : l'émission Fort Boyard est arrivée largement en tête des audiences avec plus de 2,8 millions de téléspectateurs et 20,3% de part de marché.