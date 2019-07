Fort Boyard : Qui se cache derrière le personnage de Lady Boo ?

Laura Mété est devenue l'une des figures incontournables de Fort Boyard sur France 2... Mais le grand public la connaît surtout sous le nom de Lady Boo depuis deux ans !

Dans la vie, notre sportive âgée de 30 ans est une ancienne gymnaste qui, après une blessure au genou, a décidé de se lancer dans la pole dance et d'enseigner cette discipline exigeante et de plus en plus prisée. Mais si on la voit chaque samedi dans Fort Boyard sur France 2, c'est parce que Laura Mété a été repérée sur le tournage de la 1ère saison de Ninja Warrior sur TF1 en 2016 !

"Le producteur artistique de Fort Boyard m'a repérée lors de ma première participation à Ninja Warrior [elle a participé aux quatre saisons françaises, NDLR] et il m'a contactée pendant le tournage de la 2e saison. Quand j'étais petite, je rêvais de participer un jour à Fort Boyard et notamment à l'épreuve de la lutte dans la boue. Donc quand on m'a proposé de devenir la nouvelle Lady Boo, j'ai halluciné", a-t-elle expliqué lors d'un entretien avec nos confrères de TV Magazine.

Seulement voilà, Laura Mété a dû ruser pour pouvoir continuer à participer aux deux émissions, chacune souhaitant avoir l'exclusivité de sa présence. "Je me suis retrouvée engagée simultanément sur les deux mais je ne voulais sacrifier ni un programme ni l'autre. Donc j'y suis allée au bluff, ça passait ou ça cassait. Et finalement tout se passe très bien. Je suis une candidate sur l'un et un personnage sur l'autre", a-t-elle dévoilé.

Pour finir, si vous vous demandez quelles étaient les connaissances de Laura en matière de lutte avant de participer à Fort Boyard, notre Lady Boo a révélé : "Lors de mon premier combat, je n'étais pas très confiante. je n'avais jamais pratiqué de sports de combat donc j'appréhendais de faire mal aux autres (...) Par contre, mes adversaires n'ont pas toujours été dans la délicatesse avec moi (...) Ariane Brodier ne m'avait vraiment pas ménagée."