Je suis une célébrité... Gérard Vives affaibli : "J'ai perdu 14 kilos au total"

Dans l'épisode du 30 juillet 2019 de Je suis une célébrité sortez-moi de là, c'est la chanteuse Sloane qui a été éliminée, sans regret. L'artiste de 62 ans a confié à Purepeople qu'elle comprenait parfaitement le choix de Capucine Anav de conserver dans l'équipe un sportif de la trempe du nageur Frédérick Bousquet. À ce jour, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka et Gérard Vives sont toujours dans la course. Ce dernier ne cache pas que l'aventure a été éprouvante pour lui.

Dans Télé 7 Jours, en kiosques lundi 5 août 2019, Gérard Vives déclare que son meilleur souvenir a été son retour à la maison : "[C'est quand] je suis rentré chez moi ! Et encore, je ne suis pas vraiment sorti de ce truc-là. Cette aventure m'a énormément affecté." Dans cette même interview, Gérard répète qu'il est un vrai casanier, pas du tout aventurier et qu'il s'attendait une aventure bien plus facile.

On ne le voit pas à l'antenne mais le médecin est venu me voir. J'ai perdu tellement de poids

Dans Télé-Loisirs (en kiosques lundi également), l'animateur et comédien insiste : "J'ai de l'expérience en matière de télévision mais je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort (...) C'est tellement plus fort que ce qu'on voit à l'écran. Cette aventure a vraiment été extraordinaire."

Extraordinaire mais difficile, exigeante pour le corps : "Physiquement, je me suis affaibli oui. On ne le voit pas à l'antenne mais le médecin est venu me voir. J'ai perdu tellement de poids, 14 kg au total. Pour autant, je ne me suis jamais senti en danger physiquement, on était super bien suivis. Je ne m'attendais pas à manger 460 calories par jour sans apport de protéines. C'est très peu." Pour Gérard Vives, l'épreuve du saut à l'élastique aura été particulièrement éprouvante, lui qui a une peur terrible du vide depuis son grave accident sur le plateau du Juste Prix en 2010.

La suite des aventures de Gérard Vives et des autres aventuriers de TF1, c'est dans le prochain épisode de Je suis une célébrité sortez-moi de là, mardi 6 août à 21h05.