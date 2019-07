Je suis une célébrité... - Sloane éliminée : "Je dois dire que l'âge a joué..."

Après Julien Lepers, Frédéric Longbois et Alexandra Rosenfeld, Sloane a à son tour été éliminée de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1). La chanteuse du célèbre duo Peter et Sloane a accepté de se livrer sur son aventure en Afrique du Sud pour Purepeople.com.

Qu'avez-vous pensé en découvrant les conditions de vie et le camp ?

En arrivant, ce qui m'a fait drôle c'est de voir tous les lits de camp alignés, les sacs de couchage, ce côté rudimentaire en pleine jungle... Je me suis dit : "Mon dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir ?" Et puis je ne connaissais pas grand monde à part Julien Lepers et Gérard Vives. Je me suis lancée dans l'aventure !

Qu'avez-vous pensé du casting ?

Je ne connaissais pas beaucoup de monde et j'ai trouvé ça bien qu'il y ait un mélange entre des gens comme moi, Julien Lepers ou encore Gérard Vives avec des jeunes. Le casting était super, je trouve.

Votre plus belle rencontre ?

J'ai fait plusieurs belles rencontres dans le programme. Déjà, il y a Frédérick Bousquet, le nageur. C'est un garçon absolument extraordinaire, un sportif de haut niveau. J'ai adoré la petite Nilusi qui était une force tranquille. C'était la plus jeune, elle a été la plus adorable des filles. Et puis j'ai apprécié Giovanni Bonamy, le mannequin, qui était comme un petit frère pour moi. Il y a eu aussi Frédéric Longbois, quelqu'un de très drôle, vivant.

Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces conditions de vie ?

Je n'ai pas été affectée par le manque d'hygiène parce qu'on pouvait se laver. Je n'ai pas beaucoup mangé mais ça ne me dérangeait pas parce que personnellement depuis deux ans je mange très peu. Je dirais que ce qui a été le plus compliqué pour moi a été l'éloignement avec mes proches. Ma famille, ma maman, ma fille... Tous m'ont manqué. Et puis j'ai des animaux qui m'ont aussi terriblement manqué.

Capucine Anav était arrivée au bout de ses forces

Avez-vous un dossier, une information rigolote sur une des célébrités ?

Frédéric Longbois m'a beaucoup fait rire. J'étais à la salle de bain pour une douche rudimentaire et en revenant sur le camp je le vois avec un plateau en bois, il faisait le serveur autour des lits de camp. Et personne ne relevait. Il chantait, il s'amusait et personne ne le remarquait. Et quand je suis arrivée, les autres se sont aperçus qu'il jouait un rôle ! C'était un moment de bonne humeur qui a fait du bien dans le campement.

Étiez-vous en décalage avec d'autres célébrités à cause de votre âge ?

Oui, un peu. Je dois dire que l'âge a joué. J'ai senti à un moment que ça pouvait poser un problème au niveau des épreuves physiques. Ça m'a un petit peu fait peur et puis après je me suis dit que j'allais me mettre en mode guerrière et avancer.

En avez-vous voulu à Gérard Vives de ne pas avoir été bon sur l'épreuve des étoiles et du coffre ? Est-ce à cause de lui que vous vous êtes retrouvé en épreuve éliminatoire ?

On était premier, on allait récolter beaucoup d'argent pour les associations et au dernier moment il a tout lâché. Ça a été dur à vivre quand même... Je suis très entière, je voulais tellement continuer et avoir cette somme d'argent que sur le moment je lui en ai tellement voulu de faire cette erreur. Mais il faut se souvenir que ce n'est qu'un jeu. Il s'en est voulu énormément. Après, j'ai été entraînée dans cette chute et je voulais vraiment rester, comme tout le monde.

Comprenez-vous le fait que Capucine Anav ne vous sauve pas ?

Oui, j'ai tout à fait compris sa décision. C'est normal, on était là pour gagner de l'argent pour une association. On n'était pas là pour nous. Il fallait sauver Frédérick Bousquet qui est un sportif hors pair, très fort dans les épreuves physiques. Donc je le savais et j'ai trouvé ça extrêmement normal.

Capucine a fait un malaise, qu'avez-vous vu ? Que s'est-il passé pour elle ?

Elle n'avait pas beaucoup de nourriture, elle est très menue... Et puis elle était vraiment au bout de ses forces. Aussi, il faisait très très chaud. Elle n'avait déjà plus de forces parce qu'elle ne mangeait pas mais la chaleur en a rajouté. Ça fait peur au début mais après elle a bien récupéré. C'est une fille que j'apprécie énormément, je la trouve formidable comme tous.

Frédéric Longbois nous a confié avoir perdu 6 kilos, avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 4 kilos. Mais j'avais déjà beaucoup perdu de poids avant l'émission. J'ai énormément réduit ma nourriture depuis deux ans en faisant un repas un quart par jour. Mon corps était habitué donc ça ne m'a pas manqué.

