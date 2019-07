Je suis une célébrité... : Sloane éliminée, Capucine Anav fait un malaise

Julien Lepers, Frédéric Longbois et Alexandra Rosenfeld ont été les premiers à être éliminés de l'aventure Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives continuent de vivre dans des conditions drastiques et tentent de récolter un maximum d'argent pour les associations. Résumé de ce nouvel épisode.

Règlement de comptes et équipes

Capucine Anav et Candice Pascal sont les deux nouveaux chefs de camp et décident, dans un premier temps, de régler leurs comptes. Capucine n'a par exemple pas digéré que Giovanni ne la protège pas lors de la précédente épreuve éliminatoire. Elle décide donc de s'expliquer avec lui. Mais le fait qu'elle convoque le mannequin déplaît aux autres candidats qui estiment que chacun est libre de voter pour qui il veut. Giovanni, lui, culpabilise.

Brahim Asloum, qui n'est pas du genre à se taire, déclare ouvertement qu'il n'apprécie pas les messes basses et le fait que Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld et Capucine Anav ont formé une alliance. Capucine ne se démonte pas et assume.

Les chefs de camps annoncent ensuite à leurs acolytes qu'elles doivent former deux équipes.

Équipe de Capucine Anav (équipe rouge) : Frédérick Bousquet, Sloane et Gérard Vives.

Équipe de Candice Pascal (équipe bleue) : Brahim Asloum, Nilusi et Giovanni.

Épreuve des étoiles et malaise

Règle du jeu : chaque équipe doit choisir trois célébrités qui vont courir en relais sur un parcours jonché d'obstacles. L'équipe qui réalise le meilleur temps a un avantage considérable pour la deuxième partie du challenge. Un duel final a ensuite lieu entre la personnalité de chaque équipe qui n'a pas encore participé. Lors de ce duel, il faut réaliser un puzzle en forme d'étoile. Le temps gagné par l'équipe la plus rapide lors de la première partie du jeu est du temps en plus pour l'assemblage du puzzle.

Les gains de cette épreuve sont alléchants puisqu'en plus de gagner des étoiles pour le confort du camp, l'équipe qui remporte le défi a le droit de dévorer un hamburger et des frites.

L'équipe rouge, celle de Capucine Anav, passe en premier. Gérard Vives fait perdre un temps précieux à ses coéquipiers et les pénalise de trente secondes en renonçant à franchir son obstacle. Il s'agit d'un tourniquet recouvert d'huile sur lequel il doit aller pour récupérer un panneau.

L'équipe bleue, celle de Candice Pascal, passe en deuxième. Brahim Asloum a lui aussi beaucoup de mal avec le tourniquet mais n'abandonne pas. Giovanni est très rapide sur la suite du parcours et Candice Pascal ne démérite pas sur son mur d'escalade. Ils font un temps de cinq minutes et dix secondes, soit quarante secondes de moins que l'équipe Capucine.

Sloane et Nilusi ont la lourde tâche de faire le puzzle. Grâce à la bonne performance de son équipe, Nilusi commence donc quarante secondes avant son adversaire. Le temps file et les étoiles avec. Sur les dix que les candidats pouvaient gagner il n'en reste que cinq. C'est finalement Nilusi et donc l'équipe de Candice Pascal qui gagne. En plus des cinq étoiles remportées pour tout le monde, ils ont la chance de dévorer un hamburger.

Lors de cette épreuve, Capucine Anav a eu un "coup de chaleur d'exercice" et a fait un malaise. Elle retrouve ses coéquipiers plus tard au camp et a le droit à des mots très gentils de la part de Brahim Asloum qui se dit bluffé par son endurance.

Avec les étoiles gagnées, les candidats se procurent des pâtes, des oeufs, des fruits secs et font le choix de partir en safari (sans l'autre équipe) le lendemain.

Épreuve du coffre

Règle du jeu : trois célébrités s'affrontent en relais de part et d'autre d'un pont suspendu au-dessus de l'eau. Huit drapeaux sont à récupérer. À chaque fois qu'une célébrité accroche un drapeau au pont, elle doit plonger dans l'eau et nager jusqu'à la bouée pour passer le relais à un autre membre de son équipe. Une personnalité de chaque équipe, en l'occurrence Candice Pascal et Sloane, a la possibilité de faire tomber ses adversaires grâce à une catapulte et des ballons.

Alors que les deux équipes sont au coude-à-coude, Gérard Vives commet une grave erreur, il saute du pont suspendu avec le drapeau et oublie de l'accrocher. L'équipe adverse, celle de Candice Pascal, remporte donc le jeu. Candice, ainsi que Brahim Asloum, Nilusi et Giovanni sont immunisés.

En tant que capitaine de l'équipe perdante, Capucine Anav est immunisée. Elle a le pouvoir de sauver une personne de l'épreuve éliminatoire et elle choisit Frédérick Bousquet.

Sloane et Gérard Vives s'affronte donc.

Épreuve éliminatoire

Ils doivent choisir un partenaire parmi les célébrités : un partenaire rapide, costaud et à l'écoute. Sloane choisit Giovanni. Gérard Vives préfère Frédérick Bousquet. Les partenaires ont les yeux bandés pendant toute la durée de l'épreuve et doivent contrôler une grue au bout de laquelle est attachée la célébrité en danger. Celle-ci doit empiler des pièces sur une table et les faire tenir en équilibre plus de trois secondes. Pour rendre l'épreuve encore plus complexe, les pièces se trouvent dans des contenus remplis de bêtes et d'insectes.

Gérard Vives prend rapidement de l'avance, ses indications sont précises et Frédérick Bousquet est consciencieux. Il est malgré tout rattrapé par Sloane et tout se joue sur la stabilité de la pyramide. Celle de Sloane s'écroule ce qui permet à Gérard Vives de remporter l'épreuve.

Sloane, qui est donc éliminée, fond en larmes.