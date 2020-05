Fort Boyard bientôt de retour : les conditions très particulières de tournage

En mars dernier, le gouvernement a annoncé que les Français devraient rester confinés afin d'endiguer l'épidémie du coronavirus. Nombreux sont donc les tournages de séries ou d'émissions à avoir été stoppés afin de respecter les règles du confinement. D'autres programmes qui devaient être tournés cet été étaient quant à eux en suspens. C'était le cas de Fort Boyard. Mais Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions, a annoncé une bonne nouvelle dans les colonnes du Parisien.

Les téléspectateurs de France 2 auront bel et bien le plaisir de voir une nouvelle saison de Fort Boyard. "Nous allons le tourner cet été", a confié Takis Candilis. Sans surprise, il a rapidement précisé que le jeu serait tourné dans des conditions particulières. Pour l'heure, on ne sait pas encore si le coronavirus aura totalement disparu d'ici à cet été. Mais dans le doute, la production et la chaîne ont pris des dispositions afin que l'animateur Olivier Minne, les candidats et l'équipe ne courent aucun danger : "Nous travaillons avec la production. Les candidats porteront des masques. Nous utiliserons plusieurs bateaux au lieu d'un seul pour rejoindre le fort. Nous avons spécialement créé des jeux confinés qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation."

On imagine donc que l'épreuve du combat de boue devrait être mise de côté pour la nouvelle saison, afin de respecter la distanciation sociale. Pour l'heure, aucun nom de personnalités n'a été dévoilé. Même chose pour la date de diffusion. Le public devra donc prendre son mal en patience.