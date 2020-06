Fort Boyard : Un célèbre humoriste va faire la leçon aux candidats

La 31e édition de Fort Boyard est synonyme de changement. Pour la nouvelle saison qui débutera le 11 juillet 2020, sur France 2, la production a dit adieu à certains personnages pour en accueillir de nouveaux. Parmi eux, un professeur déjanté incarné par un célèbre humoriste.

Si Vincent Lagaf' (qui incarnait Megagaf), Francis Lalanne (Narcisse Lalanne) et Cyril André-Chassagnon (Mister Boo) ne feront pas leur grand retour dans l'émission, le Père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-partout & Passe-muraille seront bel et bien de retour. Et ils accueilleront Kevin Razy (32 ans) comme l'a dévoilé France 2 par voie de communiqué. "Cette année, le Père Fouras a décidé de rouvrir la Boyard Academy en recrutant un nouveau professeur, chargé de dispenser des cours de rattrapage après ces longues semaines de confinement. Mais le professeur Kevin, interprété par l'humoriste Kevin Razy, est le pire professeur que le Fort ait jamais connu...", est-il écrit. Cela promet des séquences cultes.

Cette année, Cyril Féraud a également fait son retour dans Fort Boyard. Après avoir été la nounou des candidats début 2000 ou avoir été candidat à plusieurs reprises, le présentateur de 35 ans a été appelé pour incarner le personnage de Cyril Gossbo, l'animateur de jeu préféré du Père Fouras. Grand fan, ce dernier a commandé une poupée grandeur nature à son effigie afin qu'elle soumette les candidats à des "questions loufoques" au cours de l'épreuve baptisée Slaïme. Si les candidats répondent mal aux questions posées par Cyril Gossbo, ils seront recouverts de slime (une pâte gluante visqueuse). Afin de se mettre dans sa peau, le beau blond aux dents bien blanches doit rester de nombreuses heures au maquillage. "La maquilleuse a vraiment beaucoup bossé (rires). C'était 1h40 de maquillage chaque matin. L'idée était vraiment de me faire une peau et un visage de poupée. Un visage avec des reflets plastiques et dorés. C'est de l'air brush (un pistolet qui projette du maquillage). Après on me creusait le nez, puis les joues pour vraiment me faire un visage de poupon. Je porte aussi des lentilles d'un bleu incroyable, au-delà du turquoise", a-t-il expliqué à Télé Loisirs.