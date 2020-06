Cyril Féraud et ses dents blanches : il dévoile enfin la vérité

Être célèbre, c'est accepter de parfois voir des rumeurs courir à son sujet. Cyril Féraud n'a pas été épargné et l'une d'elles revient souvent. Interrogé par Le Parisien, le présentateur de Slam (France 3) s'est donc exprimé sur le sujet en question afin de remettre les pendules à l'heure.

Depuis qu'il s'est fait connaître dans les années 2000, Cyril Féraud est parfois associé à son physique avantageux. Et certains sont interpellés par un détail en particulier : ses dents très blanches. Ils ont donc souvent supposé que le beau blond de 35 ans avait fait poser des facettes afin d'avoir un sourire parfait. Mais il n'en est rien. "Cela fait des années qu'on me parle de mon physique et de mes dents, que je jure ne jamais m'être fait blanchir !", a-t-il assuré.

Mais cette rumeur a eu des conséquences positives, car elle a donné une idée à l'équipe de Fort Boyard. On lui a proposé d'incarner un nouveau personnage. Celui de Cyril Gossbo, "une poupée géante et parlante à l'effigie de Cyril Féraud, l'animateur préféré du Père Fouras". La production a joué la carte de la caricature en transformant l'animateur en sorte de Ken "obsédé par la blancheur de ses dents et par son brushing". "Comme le Ken de Barbie, il a toute une panoplie de costumes. Et tous les tics des présentateurs des années 1980. La preuve qu'il est très éloigné de moi : il me fallait chaque jour une heure quarante de maquillage pour que je devienne Cyril Gossbo. Je n'ai pas hésité une seconde, car j'ai trouvé l'idée géniale. Je pense que cette autodérision va faire rire les téléspectateurs", a-t-il précisé.

Un retour au fort émouvant pour Cyril Féraud

Cyril Féraud a également accepté de jouer le rôle de cet animateur qui va soumettre les candidats à des questions, car il a beaucoup d'attachement pour Fort Boyard. Il ne manquait pas une seule émission étant enfant, le fait de devenir la nounou des candidats il y a dix-huit ans l'avait littéralement comblé. Revenir sur les lieux du tournage pour la 31e saison avait donc une résonance particulière : "Ça a été à la fois un kif monumental et beaucoup d'émotion de revenir là, dix-huit ans après mes débuts de stagiaire. D'autant plus qu'une bonne partie de l'équipe n'a pas changé : le Père Fouras, Olivier Minne, la maquilleuse, celui qui conçoit et construit des épreuves, etc. J'ai versé une larme en partant après six jours de tournage, car c'est Fort Boyard qui m'a donné envie de faire de la télé. Et j'intègre définitivement cette famille."

L'équipe était sans nul doute tout aussi heureuse de le retrouver, mais les candidats devraient l'être un peu moins, car, s'ils répondent mal aux questions de son épreuve baptisée Slaime, ils seront recouverts de slime (une pâte gluante visqueuse).