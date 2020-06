Koh-Lanta : Qui sont les anciens gagnants et que sont-ils devenus ?

C'est en 2001 que la première saison de Koh-Lanta a été tournée. Entre les éditions dites traditionnelles et les saisons spéciales, il y en a eu des gagnants ! Tous ont été marquants à leur façon. Tour d'horizon des vainqueurs de toutes les saisons de Koh-Lanta, certains ne sont d'ailleurs pas retombés dans l'anonymat !

Koh-Lanta 2001, un gagnant, mais pas de poteaux

La première saison de Koh-Lanta, intitulée Les Aventuriers de Koh-Lanta, s'est déroulée en Thaïlande, sur l'île de Koh Lanta (c'est d'ailleurs la seule). Le premier grand champion est Gilles Nicolet, après 43 jours de survie. Lors de cette édition, ce n'est pas grâce aux poteaux qu'il a gagné, mais grâce à l'épreuve dite "de l'idole". Les finalistes devaient garder leur main contre une colonne en forme de totem. Il a tenu 9h30 et a obtenu le plus de votes face au Jury final. Depuis Koh-Lanta, il a été administrateur de tournée pour Nicolas Canteloup, a travaillé au théâtre avec Patrick Timsit, Thierry Lhermitte et Pierre Richard. Il a aussi sorti deux livres, La Main blanche (2002) et La Cellule bleue (2015).

Koh-Lanta 2002, première femme gagnante et un record

Intitulée Koh-Lanta : Nicoya, cette deuxième saison a été tournée au Costa Rica. Après 40 jours d'aventure, c'est Amel Fatnassi qui a gagné l'émission. Notons qu'elle a battu un record puisqu'elle a tenu 5h17 sur les poteaux. Mais attention, l'épreuve n'était pas la même qu'aujourd'hui puisque les candidats portaient des chaussures et le rétrécissement du poteau n'avait lieu qu'au bout de trois heures. Si l'on prend cela en compte, c'est en fait Jade (gagnante de Koh-Lanta en 2007 et des poteaux dans Le Retour des héros en 2009) qui détient ce record en restant plus de quatre heures sur les poteaux et à deux reprises en 2007 et 2009. Amel Fatnassi est en tout cas la première femme à avoir gagné Koh-Lanta.

Koh-Lanta 2003, deux gagnants ex aequo

Koh-Lanta : Bocas del Toro a été tournée au Panama pendant 40 jours. Pour la première fois de l'histoire de l'émission, ce sont deux candidats qui ont gagné le jeu : Delphine Bano et Isabelle Seguin. Le Jury final, composé de six personnes, un chiffre pair, a voté ex aequo. Isabelle Seguin est la première femme à avoir gagné l'épreuve de l'Orientation.

Koh-Lanta 2004, un gagnant à l'unanimité

Après 40 jours de jeu, Koh-Lanta Panama a été remportée Philippe Bordier. Pourtant, c'est lui qui est tombé en premier des poteaux au bout de 50 minutes. Face au Jury final et pour la première fois dans l'histoire du jeu, il a gagné à l'unanimité face à Linda. En 2012, il avait révélé avoir subi l'ablation d'un rein et lutté contre le cancer.

Koh-Lanta 2005, une gagnante qui le sera deux fois !

Tounée en Nouvelle-Calédonie, cette saison a été remportée par la célèbre Clémence Castel. La discrète jeune femme a gagné à l'unanimité et les téléspectateurs ont pu la revoir à deux reprises : en 2008, où elle a été éliminée au début de la Réunification et en 2018, où elle a encore gagné ! Elle est la seule participante à avoir remporté deux fois l'aventure. En 2019, Clémence Castel a sorti un livre, Aller jusqu'au bout ! (Flammarion). Après de belles années d'amour et la naissance de deux enfants, le couple qu'elle formait avec Mathieu Johann, ancien candidat de la Star Academy en 2004, s'est séparé.

Koh-Lanta 2006, un gagnant en couple avec sa rivale

Koh-Lanta : Vanuatu a vu la victoire de François-David Cardonnel après 40 jours d'aventure. Lui qui a connu une histoire d'amour avec Émilie, l'autre finaliste de cette saison de Koh-Lanta, a épousé une jolie brune, Lila Guennas en 2019. Une jeune femme rencontrée sur un tournage, car le jeune homme est devenu acteur ! Après avoir joué dans Les Toqués en 2010 auprès d'Ingrid Chauvin, il a joué dans Section de recherches, Alice Nevers, le film La Liste de mes envies (adaptation du roman de Grégoire Delacourt) avec Mathilde Seigner. Il aussi eu un rôle dans Le Bazar de la charité.

Koh-Lanta 2007, deux gagnants, une dernière !

Koh-Lanta : Palawan a connu deux gagnants : Kévin Cuoco et Jade Handi. Là encore, le Jury final était composé de six personnes. Comme nous l'écrivions plus haut en évoquant le record d'Amel sur les poteaux lors de la saison 2, Jade a tenu plus de quatre heures, dans des conditions similaires aux éditions d'aujourd'hui. Un exploit. Depuis le tournage, Jade est devenue maman d'une petite fille et vit à l'étranger.

Koh-Lanta 2008, une gagnante engagée

Koh-Lanta : Caramoan, dont le tournage a duré 39 jours, a été remportée par Christelle Gauzet. Elle qui travaillait dans la police est devenue organisatrice d'événements. Elle est la fondatrice de Défi d'Elles. Des raids et des évents sportifs uniques et solidaires. Une marque engagée auprès des femmes et de la planète. Laure Manaudou et Laury Thilleman ont déjà participé à ses raids.

Koh-Lanta 2009, une gagnante et un retour manqué

C'est après 39 jours d'aventure que Christina Chevry a remporté Koh-Lanta : Palau. La jolie serveuse avait gagné pas moins de six épreuves ! En 2010, elle a participé au Choc des héros, mais elle a été éliminée dès le 12e jour.

Retour des héros en 2009 et revanche d'un candidat

Koh-Lanta : Le Retour des héros est la première édition spéciale du jeu d'aventure. Elle a été remportée par Romuald Lafite après 21 jours de survie. C'est contre Jade, qui avait encore battu un record aux poteaux, qu'il avait gagné. Une vraie revanche pour le professeur de fitness qui avait perdu à l'Orientation en 2004.

Koh-Lanta 2010, le gagnant qui battit Claude

Cette édition tournée au Vietnam a vu la victoire de Philippe Duron après 40 jours d'aventure. Ce candidat a fait face au légendaire Claude, que l'on retrouve dans cette édition 2020 de Koh-Lanta. Et c'est parce que Claude n'était pas très apprécié que Philippe a gagné. Il a donc remporté les 100 000 euros face à un adversaire qui avait remporté six victoires sur onze épreuves individuelles et qui avait battu un record à l'orientation en trouvant le poignard à une vitesse folle.

Choc des héros en 2010... un vainqueur et grande première

C'est en Nouvelle-Calédonie et pendant 19 jours que le tournage a eu lieu. Cette édition spéciale a vu s'opposer sept anciens candidats de l'émission et sept anciens sportifs. C'est Grégoire Delachaux, ancien candidat de la saison tournée en 2007, qui a remporté cette édition spéciale. Premier joueur à réussir à faire le feu dans Koh-Lanta, Grégoire est aujourd'hui apiculteur et papa.

Koh-Lanta 2011, le gagnant qui a affronté la légende Teheiura

Koh Lanta : Raja Ampat a été tournée en Indonésie pendant 41 jours. Gérard Urdampilleta avait gagné cette édition face à un joueur très connu aujourd'hui Teheiura Teahui.

Revanche des héros en 2012, autre vainqueur qui bat Claude

Pendant 23 jours, d'anciens joueurs se sont retrouvés au Cambodge pour Koh-Lanta : La Revanche des héros. Cette édition a été remportée par Bertrand Bolle. Lui aussi a battu le pauvre Claude face au Jury final (précisons qu'aucun ancien gagnant de l'émission n'était au casting). Comme lors de sa première participation à Koh-Lanta en 2008, Bertrand est tombé en premier des poteaux, mais il a été choisi par le gagnant pour le vote final. Un mauvais choix de la part de Claude qui n'a obtenu qu'une voix.

Koh-Lanta 2012, un gagnant coriace sur les poteaux

Après 42 jours d'aventure, Ugo Lartiche a gagné Koh-Lanta : Malaisie. Le candidat a tenu plus de 4 heures 10 sur les poteaux. Son adversaire Brice n'avait presque aucune chance de gagner (seulement 1 voix) face au Jury final tant Ugo était apprécié.

Nouvelle édition en 2014, un retour gagnant et unanime

Direction de nouveau la Malaisie pour Koh-Lanta : La Nouvelle Édition, remportée par Laurent Maistret après 24 jours d'aventure. Celui que l'on a pu retrouver dans On n'est pas que des cobayes, quatre fois dans Fort Boyard et dans Danse avec les stars (émission qu'il a aussi gagnée en 2016) a battu Martin Bazin à l'unanimité face au Jury final, alors qu'il était tombé en premier des poteaux.

Koh-Lanta 2015, le vainqueur donne ses 100 000 euros

Koh-Lanta : Johor a une fois encore été tournée en Malaisie et a été remportée par Marc Rambaud. Cet entrepreneur qui fait le feu en moins de trois minutes avait fait don de ses 100 000 euros à l'association Terre de vie. Dernièrement, en plus de sa boutique qui rencontre un franc succès, l'homme d'affaires voulait ouvrir un café.

Koh-Lanta 2016 (saison 15), une discrète gagnante

Koh-Lanta Thaïlande a vu la victoire de la douce Wendy Gervois, petite soeur de coeur du très stratège Pascal Salviani. C'est lui qui a gagné les poteaux et l'a choisie pour aller plus loin et Pascal, homme d'affaires qui connaît le succès, n'avait pas été déçu de la voir gagner. Wendy s'est récemment lancée en politique. Elle était sur la liste du candidat Franck Berteaux pour les élections municipales de 2020 pour la ville de Fourmies.

Koh-Lanta 2016 (saison 16), un gagnant marié à sa finaliste

Koh-Lanta : L'île au trésor, tournée au Cambodge a été gagnée par Benoît Assadi qui affrontait Jesta Hillmann. S'ils ne sont pas tombés amoureux pendant le jeu, ils sont aujourd'hui mariés et parents d'un petit Juliann (11 mois le 15 juin). Le couple est influenceur et figure avec son bébé dans l'émission de télé-réalité Mamans & Célèbres.

Koh-Lanta 2017 (saison 17), un gagnant proche de Grégory Lemarchal

Également tournée au Cambodge, cette édition a vu la victoire de Frédéric Blancher. Lui aussi était pourtant tombé en premier des poteaux, mais Clémentine (candidate qui avait injustement reçu de violentes critiques) l'avait choisi pour faire face au Jury final. Frédéric, premier vainqueur d'une édition de Koh-Lanta à trois équipes, avait côtoyé Grégory Lemarchal et avait annoncé vouloir faire don d'une partie de ses gains à l'association Grégory Lemarchal.

Koh-Lanta 2017 (saison 18), un très jeune vainqueur

C'est le jeune André Delaplace (19 ans) qui avait gagné cette saison intitulée Koh-Lanta : Fidji. Il avait remporté les poteaux et avait choisi Tiffany pour l'accompagner face au Jury final. Un choix judicieux, car il a gagné avec 7 voix contre 1.

Le Combat des héros en 2018, une gagnante encore...

Cette autre édition spéciale tournée aux Fidji est celle remportée par Clémence Castel, candidate qui avait déjà gagné Koh-Lanta en 2005 (cf. au-dessus). Elle aussi avait fait face à Pascal Salviani (qui avait là encore remporté les poteaux !)

Koh-Lanta 2019, une gagnante au beau projet

La Guerre des chefs a été remportée par Maud Bamps. La Belge fan d'alpinisme, avait fait face à Cindy Poumeyrol (qui participe comme Jesta à l'émission Mamans & Célèbre avec sa fille Alba). L'amitié entre Maud et Cyril avait beaucoup marqué cette saison. D'ailleurs, les deux compères avaient prévu de gravir l'Everest ensemble. Un projet reporté à cause du coronavirus.