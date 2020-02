Koh-Lanta : Où se trouve l'île ?

En 2001, TF1 a donné le coup d'envoi de Koh-Lanta, baptisé Les Aventuriers de Koh-Lanta à l'époque. En thaï, le titre de l'émission signifie "l'île au million d'yeux". C'est également le nom de l'île sur laquelle a été tournée la première saison du programme présenté par Hubert Auriol (saison 1), puis par Denis Brogniart (depuis la saison 2).

Koh-Lanta est une île côtière de la mer d'Andaman située au Sud de la Thaïlande, dans la province de Krabi. Elle se divise en deux îles séparées par une mangrove, Ko Lanta Noi au nord et Ko Lanta Yai au sud. Elle comporte de nombreuses plages de sable blanc d'origine corallienne, quelques forêts et des mangroves. Une partie de l'archipel, dont la pointe méridionale de Ko Lanta Yai, est classée depuis 1990 en parc national. Un pont entre les deux îles a été inauguré le 22 avril 2016.

En 2001, le tournage de la première édition a eu lieu sur le petit archipel de Koh Rok. La production s'est ensuite rendue sur d'autres îles pour les saisons suivantes. La saison 2 s'est déroulée sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica, la troisième et quatrième au Panama (sur l'archipel de Bocas del Toro et de Las Perlas), la cinquième sur les îlots de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie et la sixième aux Philippines. Pour les saisons 7 et 8, les candidats ont eu la chance de s'envoler pour les Philippines, pour la saison 9 Palaos en Micronésie, pour la saison 10 au Viêt Nam et pour la 11 et la 12 et 14 en Indonésie et Malaisie.

La saison 13 (qui a été annulée à la suite du décès du candidat Gérald Babin) et la 17 se sont déroulées au Cambodge. La quinzième a été tournée en Thaïlande, à proximité de Koh-Lanta. Les saisons 18 à 22 ont pris place aux Fidji.