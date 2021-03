Maxine (Koh-Lanta 2021) en couple avec un sportif pro : photos avec son champion, un canon

Ils sont vingt à participer à Koh-Lanta, Les Armes secrètes, dix hommes et dix femmes. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Cet ultime aventurier pourrait bien être une aventurière. Maxine a toute ses chances d'aller au bout de l'aventure. Le sport, elle connait... Et elle peut même compter sur le soutien de son compagnon, sportif professionnel.

La jeune femme de 25 ans partage son quotidien sur les réseaux sociaux : sa carrière de gymnaste, ses vacances de rêve, son rôle d'animatrice à la télévision... et son couple avec Benjamin Bonzi, joueur de tennis professionnel de 24 ans. En janvier 2020, Maxine et son amoureux prenaient la pose ensemble à Aix-en-Provence. "L'amour ne fait pas tourner le monde. L'amour est ce qui fait la valeur de la balade", écrit-elle en légende. Puis, le 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin, la jeune blonde a publié une nouvelle photo à deux en noir et blanc. Le duo est masqué et se montre complice, le tennisman enlaçant tendrement sa belle par derrière.