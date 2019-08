Koh-Lanta : L'ancien gagnant François-David Cardonnel est marié !

François-David Cardonnel, gagnant de Koh-Lanta en 2006, est un homme marié ! Le 3 août 2019, il a épousé une jolie brune, Lila Guennas. Celui qui est devenu acteur et connaît une belle carrière en a dit plus sur son compte Instagram.

"Je ne l'aurais jamais envisagé et pourtant aujourd'hui ça me rend tellement heureux", a-t-il fait savoir en légende d'une photo mettant en avant les alliances du couple. Des mariés qui ont un grand point commun, leur métier. La jolie jeune femme a été vue en 2017 dans la série Versailles et sera en octobre prochain à l'affiche du film de Pierre-François Martin-Laval, Fahim, aux côtés de Gérard Depardieu.

La comédienne a une tête bien faite. Elle a été professeur de langues étrangères et parle couramment l'anglais, l'italien et l'arabe. Elle sait aussi lire, écrire et parler le japonais !

François-David Cardonnel, dont l'ex-romance avec Émilie, autre participante à Koh-Lanta, avait beaucoup fait parler, est aujourd'hui un comédien qui compte. Après avoir joué dans Les Toqués en 2010 auprès d'Ingrid Chauvin, il a joué dans Section de recheches, Alice Nevers, le film La Liste de mes envies (adaptation du roman de Grégoire Delacourt) avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine, et Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Galienne. On le verra très prochainement sur Netflix dans la série Le Bazar de la charité. Un projet commun entre TF1 et la plateforme de streaming. Il s'agit d'une fresque historique ambitieuse et moderne portée par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou.