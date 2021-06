Finale de Koh-Lanta 2021 : Maxine grande gagnante, Hervé règle ses comptes, hommage à Beka

Après plus d'un mois de survie, "Koh-Lanta, Les Armes secrètes" prend fin. Maxine a gagné les poteaux et choisit Lucie pour l'accompagner en finale. Sur le plateau de TF1 à Paris, Denis Brogniart procède au dépouillement... et la grande gagnante de ce "Koh-Lanta" est Maxine !

L'aventure Koh-Lanta, Les Armes secrètes touche à sa fin. Ce vendredi 4 juin 2021, TF1 diffuse en direct la grande finale de cette saison riche en rebondissements. Lors de l'épreuve des poteaux, Maxine, gagnante, a choisi Lucie pour l'accompagner face au jury final. Désormais, en présence de Denis Brogniart sur le plateau de la Une, place au dépouillement des votes... Conseil final Mais d'abord, les aventuriers du jury final, soit tous ceux ont été éliminés après la réunification, se retrouvent face aux finalistes lors de l'ultime conseil. Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Flavio, Magali, Arnaud, Laure et Jonathan ont donc la lourde tâche de départager Maxine et Lucie. Lors de ce dernier conseil, les aventuriers voient débarquer Arnaud et Laure, qui ont perdu à l'orientation. Vincent est "dégoûté" de les retrouver, lui qui les voyait aller sur les poteaux. Mathieu et Flavio sont très déçus : ils rêvaient de voir Arnaud grand gagnant. Au tour de Jonathan de faire son arrivée. Tous sont choqués et déçus... Enfin, Maxine et Lucie rejoignent le groupe à leur tour. Hervé règle ses comptes avec Laure et Maxine, à qui il en veut encore de l'avoir éliminé. Frédéric, "en colère" aussi en profite pour dire le fond de sa pensée à ses deux ex-camarades. Maxine s'explique en évoquant des choix qui ne lui ont pas plu, mais elle n'est pas convaincante. Shanice demande à Maxine pourquoi elle a choisi Lucie plutôt que Jonathan. Elle évoque des "parcours de vie similaires", le fait que Lucie soit arrivée deuxième aux poteaux et que Maxine pense avoir plus de chances de gagner contre elle. Mathieu demande des explications à Lucie, qui a retourné sa veste contre les jaunes. Elle raconte avoir ressenti un manque de respect, ne plus s'être sentie "à sa place" lorsqu'elle n'a pas été choisie pour disputer un jeu de confort en équipe. Place aux discours des finalistes. Lucie retrace son parcours, Maxine présente ses excuses à Frédéric, Hervé et Magali, qu'elle a trahis. Dépouillement L'heure est venue de dépouiller les bulletins de vote. Mais avant, Denis Brogniart retrouve tous les aventuriers sur le plateau de TF1, en respect des règles en vigueur en rapport avec la crise sanitaire. C'est pimpés et sur leur 31 qu'ils se présentent. Les deux finalistes Maxine et Lucie font à leur tour leur entrée sur le plateau. Avant de découvrir l'identité de la grande gagnante, Denis Brogniart rend un nouvel hommage à Bertrand-Kamal, aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres mort du cancer du pancréas à l'âge de 30 ans, en septembre 2020. L'animateur précise que depuis le lancement du fonds Pour Bertrand-Kamal en décembre dernier, 802 000 euros ont été récoltés pour la recherche et la lutte contre le cancer. Benjamin Bonzi, le compagnon de Maxine qui est aussi joueur de tennis professionnel, ainsi que la mère et la soeur de Lucie partagent leur fierté en visio de les voir en finale. Voici enfin venu le dépouillement. Maxine a récolté neuf voix, Lucie en a récolté quatre ! C'est donc Maxine qui gagne Koh-Lanta, Les Armes secrètes ! En fin de soirée, Denis Brogniart rend hommage à Bernard, aventurier de Koh-Lanta mort en mai 2021.