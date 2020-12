Koh-Lanta : Trois mois après la mort de Bertrand-Kamal, Loïc prêt à "remonter la pente"

Koh-Lanta, Les 4 Terres, c'est terminé. La grande finale s'est déroulée vendredi 4 décembre 2020. Brice a remporté l'épreuve des poteaux, mais le jury final a désigné Alexandra comme gagnante de cette édition du jeu de TF1. Loïc, arrivé premier à l'orientation, occupe alors la troisième place. Mais en participant à Koh-Lanta, le Savoyard de 20 ans a gagné tout autre chose, l'amitié du regretté Bertrand-Kamal. Trois mois après la mort de l'aventurier, Loïc évoque pour Purepeople.com sa disparition et le lien précieux qu'il garde avec les proches du défunt.

Dès le début d'aventure, Loïc et Bertrand-Kamal se sont liés d'amitié alors qu'ils défendaient tous les deux les couleurs de l'Est. "J'ai été très très proche de Bertrand-Kamal, du coup je reste proche de sa famille, confie le finaliste. J'ai eu la chance de rencontrer ses parents, ses frères et soeurs et même ses amis. Je sais que je suis le bienvenu chez lui à Dijon."

Loïc : "Bertrand-Kamal aurait voulu qu'on fasse la fête"

Le deuil est moins pénible auprès des proches de Beka comme l'appellent les intimes, mais il n'en reste pas moins douloureux. "Trois mois c'est court... Il y a toujours des petits coups de mou, des moments difficiles. Je pense que ce sera comme ça tout le temps, j'en parle un peu avec son papa aussi, lance Loïc avant de se montrer comme à son habitude optimiste. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut remonter la pente. Beka aurait voulu qu'on soit heureux, qu'on fasse la fête... Même si c'est dur à accepter, c'est ce qu'il aurait voulu."

Rappelons que Bertrand-Kamal s'est éteint dans le soirée du 9 septembre 2020, après des mois de lutte contre son cancer du pancréas. Le jeune animateur de 30 ans a marqué cette saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres de par sa personnalité, sa bonne humeur et sa bienveillance à l'égard de ses camarades.

Lors de la finale de Koh-Lanta, un fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas et baptisé Pour Bertrand-Kamal a été lancé par la Fondation Arc. Les 24 aventuriers de la saison ont récolté 1120 euros pour l'association, et la gagnante Alexandra a indiqué qu'elle ferait don d'une partie de ses 100 000 euros au fonds. De plus, plus de 600 000 euros ont déjà été récoltés, et ce n'est que le début !

