Koh-Lanta, polémique du faible don pour le fonds Bertrand-Kamal : "On ne roule pas sur l'or !"

1120 euros, c'est la somme récoltées par les aventuriers de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 4 décembre 2020. Cet argent est destiné au fonds Pour Bertrand-Kamal entièrement dédié à la recherche sur le cancer du pancréas, lancé le soir de la finale, trois mois après la mort du jeune aventurier à l'âge de 30 ans. Un beau geste de la part des candidats qui ne suffit pas pour beaucoup d'internautes qui qualifient de "radins" les apprentis Robinson et la somme de "ridicule". Pour Purepeople.com, les trois finalistes Brice, Loïc et Alexandra – grande gagnante de cette édition – répondent aux critiques.

"J'ai donné ce que je pouvais donner. Je ne roule pas du tout sur l'or pour ma part. J'ai donné le maximum que je pouvais avec grand plaisir. Mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, c'est la vie. Je préfère me concentrer sur le positif", lance Loïc, éternel optimiste. De son côté, Brice avoue avoir trouvé les paroles des internautes "blessantes" et "mesquines". "On nous a qualifié de radin. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est riche, bien au contraire. Je parle pour moi mais aussi pour beaucoup d'aventuriers : nous ne sommes pas millionnaires, on ne gagne pas des mille et des cents, assure-t-il. La vie est compliquée pour tout le monde. On ne peut pas tous mettre 1000 ou 2000 euros pour une association. Evidemment, on aurait aimé mettre 100 000 euros. Mais on ne roule pas sur l'or, on a chacun notre appart', notre vie et on galère tous. Koh-Lanta ne nous a pas rendu riche contrairement à ce que l'on pense."

Joli geste d'Alexandra malgré les critiques

Et le grand gagnant des poteaux d'expliquer que "certes, ce n'est pas très élevé, mais on a fait avec nos moyens". "Certains ont mis beaucoup, d'autres un peu moins. Mais chacun a fait son maximum. J'espère que les internautes qui ont jugé ont pris leur téléphone et fait un don. Ce serait une belle preuve de leur part qu'ils sont peut-être un peu moins radin que nous, lâche-t-il. Le principal c'est que le fonds Pour Bertrand-Kamal récolte le maximum d'argent. Cette critique n'est pas justifiée à mon sens, je trouve ça dommage."

Enfin, la victorieuse Alexandra est elle aussi agacée par la polémique. "Tout est bon pour critiquer de toute façon. Il faut arrêter avec ça. Si chacun donne ce que nous aventuriers avons donné, ça changera déjà les choses. Donc ceux qui parlent ont-ils donné au moins ? Ça ne m'étonne même pas qu'on critique des choses comme ça...", déplore-t-elle. La jeune maman de 32 ans révèle aussi qu'elle a l'intention de faire un don en plus. "Les 100 000 euros, ce sera en grande partie pour mes filles. C'est pour elles que j'ai participé donc je vais garder cet argent pour leur avenir. Et je vais en donner aussi une partie à la Fondation Arc pour le fonds pour Bertrand-Kamal. La somme ne regarde que moi et l'association", assure-t-elle. Un joli geste qui fera peut-être taire les mauvaises langues...

Pour rappel, il est possible de faire un don via le site internet www.pourbertrandkamal.fr ou SMS en envoyant le mot DON au 9 21 22, 5 euros seront reversés à l'association. Aucun frais ne sera ponctionné sur les dons.

