Finale de Koh-Lanta : La petite somme récoltée pour le fonds Bertrand-Kamal choque

Lors de la finale de Koh-Lanta, les 4 Terres, remportée par Alexandra, un hommage a été rendu à Bertrand-Kamal, candidat mort en septembre à seulement 30 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Ses parents étaient présents sur le plateau et l'animateur Denis Brogniart a notamment évoqué un beau projet mis sur pied pour lui rendre hommage. Sur Twitter, les aventuriers et compagnons de route du défunt candidat ont été sévèrement taclés pour leur maigre participation financière...

Comme l'avait expliqué l'animateur, quelques heures avant la finale, un fonds spécial "Pour Bertrand-Kamal" a été lancé avec la Fondation ARC et l'aide du professeur cancérologue Fabrice André. "Soyons généreux pour que la recherche avance", clamait Denis Brogniart sur Instagram. Sur le plateau de la finale, il a de nouveau évoqué ce fonds. "Je voudrais vraiment vous saluer, saluer votre geste. J'ai été très ému en l'apprenant puisque tous les aventuriers qui sont là se sont cotisés et, ce soir, ils vont déjà remettre un chèque", a d'abord annoncé Denis avant de donner la parole à Loïc. "On a réussi à récolter 1120 euros avec tous les aventuriers ici et quelques autres. Donc franchement c'est top", a-t-il confié au micro. Un joli geste qui a toutefois interpellé de nombreux téléspectateurs surpris de ce si petit montant alors qu'ils étaient 24 candidats cette saison...

"À VINGT-QUATRE, ils ont récolté même pas 50 balles par personne..." ; "Ça veut dire qu'à 25 y'a eu au moins 20 radins c'est honteux, mais tranquille ils disent face caméra c'était un frère" ; "Il a bien précisé 'les aventuriers et d'autres.' Les mecs ils ont posé 5€ chacun, genre ils allaient faire un barbeuc" ; "Pour 1120 € jsuis dsl mais y'a 3 personne qui ont fait un don là , la fille riche là elle a donner 2€ ou quoi ?" ; "45 € si tous le monde a donné abusé" ou encore "Je m'attendais à quand même plus !", pouvait-on notamment lire. Mais de nombreux téléspectateurs ont profité de cette annonce à l'antenne pour eux aussi faire un don. Nul doute que tout l'argent récolté sera fort utile pour la recherche et la lutte contre le cancer du pancréas.