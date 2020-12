Koh-Lanta, la finale : Images inédites de Bertrand-Kamal, ses parents très émus par un beau geste

Impossible de ne pas avoir une pensée pour Bertrand-Kamal, candidat inoubliable de Koh-Lanta, les 4 Terres, mort en septembre 2020. Le jeune homme de seulement 30 ans souffrait d'un cancer du pancréas. Très aimé des autres aventuriers et du public, il a eu droit à un bel hommage en plateau, le 4 décembre lors de la finale.

Denis Brogniart, qui avait été très marqué par la mort de Bertrand-Kamal, avait invité les parents du défunt à le rejoindre pour la finale. Mais, avant d'accueillir Samir et Annick, l'animateur a tenu à retracer le parcours du candidat, alors qu'une chaise vide et un foulard vert avaient été placés en plateau pour lui rendre hommage. "Il faisait l'unanimité partout où il passait. Et, évidemment, sur Koh-Lanta. Il était fédérateur, il était drôle, gentil, brillant et toujours très attentionné avec les autres. Bertrand-Kamal, tu es dans nos coeurs pour toujours. Tu as réalisé ton rêve en participant à Koh-Lanta, tu me l'avais dit", a déclaré Denis avant de lancer un reportage offrant notamment des images inédites du casting du jeune homme.

Dans les images de son entretien avec la production, Bertrand-Kamal confiait ainsi être très proche de ses parents même si, pendant plusieurs années, il était éloigné d'eux car il vivait à l'étranger, et qu'il voulait faire cette émission pour eux, pour les rendre fiers. Mais, surtout, le candidat déclarait alors que c'était aussi une occasion pour lui de renouer contact avec son frère Hugo, "pas vu depuis 13 ans". Il expliquait : "Franchement, il y a un petit truc au fond de moi qui me dit que si je fais cette émission, il me verra. Et j'ai tellement envie qu'il voit l'homme que je suis devenu !"

En plateau, Samir et Annick, les parents de Bertrand-Kamal ont aussi partagé leur émotion. "Il voulait toujours gagner. C'était un battant. Je voudrais remercier tous les aventuriers, il nous a tellement parlé de vous. Il a eu de très très bons souvenirs", a notamment déclaré sa maman, très émue. Denis Brogniart, qui a rappelé qu'un fonds entièrement dédié à la recherche sur le cancer du pancréas avait été lancé en hommage au défunt, a ensuite offert le totem de la saison en souvenir aux parents de Beka.