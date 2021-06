Finale de Koh-Lanta 2021 : Maxine gagne les poteaux et choisit Lucie

Sur les vingt et un candidats de départ, il n'en reste plus que trois. Jonathan, Lucie et Maxine ont réussi l'épreuve d'orientation. Désormais, ce vendredi 4 juin 2021, lors de la grande finale de Koh-Lanta, Les Armes secrètes, ils se frottent à la très redoutée épreuve des poteaux. L'aventurier qui tiendra le plus longtemps perché sur son poteau choisir lequel des deux autres l'accompagnera face au jury final qui désignera le grand vainqueur de cette édition de Koh-Lanta.

Face à Denis Brogniart, Jonathan, Lucie et Maxine prennent place sur les poteaux plantés au beau milieu d'un superbe océan transparent, en Polynésie française. L'épreuve commence et ils doivent dans un premier temps tenir en équilibre sur un rectangle de 20 centimètres par 15 centimètres. Les trois finalistes restent concentrés et ne perdent pas de vue leur objectif : gagner.

Difficulté supplémentaire durant cette dure épreuve : la pluie s'en mêle, le vent se lève également. Les conditions sont délicates pour Jonathan, Lucie et Maxine. Après 45 minutes de jeu, l'épreuve de corse. Denis Brogniart annonce une réduction de la surface du rectangle, devenant un carré de 15 centimètres de côté. Là encore, personne ne bouge...

Lucie VS Maxine, un duel féminin

Déjà une heure et demie que les trois finalistes ont commencé l'épreuve. Et la surface sur laquelle ils sont debout se réduit une nouvelle fois. C'est sur un rectangle de 15 centimètres par 10 centimètres qu'ils se tiennent. Jonathan a du mal à rester immobile, tandis que les filles ne bougent pas d'un poil.

Au bout de deux heures, l'épreuve est encore plus difficile : le rectangle devient un carré de 10 centimètres de côté. Malheureusement, Jonathan, qui lutte depuis bien trop longtemps, tombe... Lucie et Maxine tiennent encore un moment... puis Lucie finit par flancher. La victoire est pour Maxine, après deux heures et huit minutes sur son poteau. Elle choisit Lucie pour l'accompagner face au jury final.