Koh-Lanta 2021 : Jonathan, Lucie et Maxine sur les poteaux, Laure et Arnaud éliminés !

L'identité des cinq candidats à disputer la mythique épreuve de l'orientation dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes est connue. Après les départs de Magali et Flavio la semaine dernière, Arnaud, Jonathan, Laure, Maxine et Lucie sont en route vers l'avant-dernière épreuve du jeu de TF1. Mais seuls trois d'entre eux accéderont aux célèbres poteaux... Résumé de la soirée présentée par Denis Brogniart.

Les règles sont simples. L'objectif des cinq finalistes est de trouver l'un des trois poignards cachés en pleine jungle polynésienne. Mais pour y parvenir, ils doivent trouver le point de repère de la zone où ils se trouvent : la souche torsadée, le corail fossilisé et le bois de cerf. À partir de là, une balise se trouve dans un rayon de quinze pas.

Sur ces balises, deux informations : un nombre correspondant à une distance en pas et une couleur correspondant à une direction. Pour décrypter la couleur, il faudra revenir à la table d'orientation et consulter le code couleur.

Ils disposent tous d'une boussole et d'une carte.

Lucie et Maxine partent direction du corail fossilisé. Jonathan et Laure se dirigent vers le bois de cerf. Arnaud se retrouve solo à la souche torsadée.

Laure "a les boules" : Jonathan ruse et la double

En dix minutes, Jonathan trouve son repère. Il doit désormais dénicher la balise, tout en évitant d'être suivi par Laure qui rôde dans la même zone. La jeune femme découvre à son tour le bois de cerf. Elle trouve ensuite la balise et file à la table d'orientation afin de savoir quelle direction prendre. Elle doit faire vingt pas en direction du Nord Ouest.

Entre temps, Jonathan trouve à son tour la balise. Il a peur de manquer de temps en faisant l'aller-retour à la table d'orientation et décide de suivre Laure afin de connaître la direction à prendre. Laure "a les boules", Jonathan est conscient que "ce n'est pas très cool"...

Elle se dirige vers l'Est, il suit... Mais Laure ne sait pas tenir sa boussole ! Elle finit par s'en rendre compte. Jonathan l'aide. Il finit par réaliser que la direction réelle était Nord Ouest. L'aventurier ruse et double sa camarade : il fonce et trouve le poignard ! Jonathan est le premier qualifié pour les poteaux. Mais c'est une "victoire amère" pour lui qui regrette de ne pas avoir couru afin de voir la direction à prendre de lui-même...

De son côté, Laure se rabat sur la zone du corail fossilisé.

Arnaud solo... rejoint par Lucie et Maxine

Maxine et Lucie galèrent à trouver le corail fossilisé. Lucie décide de changer de zone, elle voit que Laure est avancée dans ses recherches et décide alors de rejoindre Arnaud à la souche torsadée.

Lucie trouve rapidement le point de repère et se met à la recherche de la balise. Arnaud trouve à son tour la souche torsadée. Autre surprise pour Arnaud : Maxine débarque à son tour sur la zone. Les voilà trois sur une même zone, alors qu'il n'y a personne sur le corail fossilisé...

Arnaud trouve enfin la balise ! Lucie trouve à son tour la balise, elle est plus rapide qu'Arnaud, qui peine à retrouver son chemin, et découvre la direction à prendre : vingt-deux pas au Sud Ouest. Arnaud arrive à son tour sur la table d'orientation, il demande la couleur blanche... qui n'existe pas ! En réalité, il a regardé au mauvais endroit. La couleur était beige... Il doit retourner à son point de repère. Enfin, Maxine trouve également la balise.

De retour à la souche torsadée, Arnaud voit Lucie en train de compter ses pas. Il feinte et prend la même direction. Mais Lucie trouve le poignard et se qualifie à son tour pour l'épreuve des poteaux !

Laure et Arnaud au coude à coude, Maxine dernière qualifiée

Il ne reste plus qu'un seul poignard à trouver. Laure, Arnaud et Maxine se retrouvent tous les trois sur la zone du corail fossilisé. Personne n'a encore trouvé ce point de repère...

Arnaud tombe sur le corail fossilisé en premier ! Il fonde à la table d'orientation et sait désormais qu'il doit faire quarante-huit pas vers le Nord Est afin de trouver le poignard. Laure trouve à son tour la balise et file chez Denis Brogniart. Elle en est désormais au même point qu'Arnaud.

De son côté, Maxine vient tout juste de trouver le corail fossilisé. Mais en voyant ses camarades chercher le poignard au bord de l'eau, elle décide de les coller. Finalement, c'est elle qui trouve le graal ! Maxine se qualifie pour les poteaux !

Laure et Arnaud sont donc éliminés de Koh-Lanta, Les Armes secrètes aux portes de la grande finale. Ils deviennent membres du jury final.