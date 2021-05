Koh-Lanta 2021 : Flavio et Magali éliminés, une arme secrète chamboule tout, les 5 finalistes désignés !

Ce vendredi 21 mai 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les Armes secrètes, toujours présenté par Denis Brogniart. Après l'élimination de Thomas la semaine dernière, Flavio, Magali, Arnaud, Jonathan, Lucie, Maxine et Laure sont encore en lice pour le titre de grand vainqueur. Mais ce soir, deux d'entre eux quittent le jeu ! Résumé...

Jeu de confort

Les aventuriers l'ignorent, mais il s'agit là du dernier jeu de confort de la saison. L'épreuve est bien connue dans Koh-Lanta : c'est un parcours avec des sacs ! Les femmes partent avec un sac de 3 kilos, les hommes un sac de 6 kilos. Et à chaque étape, le perdant cède sa charge à un camarade. Le gagnant s'en va dans un des lagons les plus célèbres du monde, Bora Bora, dans une villa sur pilotis avec piscine, douche, un lit confortable et un bon repas et un petit déjeuner complet.

Magali et Lucie sont éliminées dès la première étape. Magali cède sa charge à Jonathan, Lucie à Flavio. Jonathan perd la deuxième manche et transmet son sac à Laure. Cette dernière perd à son tour et donne ses 12 kilos à Arnaud. La victoire est finalement pour Maxine, chargée d'uniquement son sac de 3 kilos depuis le début. Elle a la possibilité de partager son confort avec un camarade et choisit Arnaud, qui n'a encore gagné aucun confort.

Maxine et Arnaud profitent alors de leur récompense bien méritée. Sur le camp, Flavio se rend utile. Il récure la casserole, fait du rangement, pêche du poisson... en espérant prouver être indispensable à l'équipe et garder sa place.

Perte de poids et changements physiques, les aventuriers se découvrent

Après un mois d'aventure, les candidats ont bien changé. Mais, sauf ceux ayant profité d'un confort avec miroir comme Maxine et Arnaud juste avant, ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir leur nouvelle silhouette. En effet, une glace ainsi qu'une balance sont mises à disposition sur le camp.

Jonathan est choqué de sa perte de poids et espère ne pas être passé sous la barre des 50 kilos, lui qui en faisait 55 en arrivant. C'est raté... L'escaladeur pèse 48 kilos, il a donc perdu 7 kilos.

Flavio s'étonne de sa barbe et ses cheveux, qui ont bien poussé. Il pesait 68 kilos au début du jeu. Aujourd'hui, il n'en fait plus que 58 kilos, soit 10 kilos en moins !

Lucie semble heureuse de sa nouvelle apparence. Elle apprécie particulièrement son joli teint hâlé qui fait ressortir ses yeux verts. Côté poids, elle est passée de 66 kilos à 62 kilos, soit une perte de poids de 4 kilos.

Laure était partie à 62 kilos. La balance affiche aujourd'hui 57 kilos, son poids "normal", comme elle l'explique. La jeune femme avait pris du poids exprès pour Koh-Lanta, histoire d'avoir des réserves.

Magali trouve qu'elle a perdu du muscle et se trouve "un peu ridée", le visage creusé. Elle qui pesait 69 kilos en pèse désormais 60 ! Elle a perdu 9 kilos depuis le début du jeu.

Épreuve d'immunité

Dernière épreuve d'immunité. Le gagnant sera intouchable au conseil et donc assuré d'être parmi les cinq finalistes en route vers l'orientation. Et le moins bon sur ce jeu est éliminé sans plus attendre ! Chaque aventurier a devant lui un plan incliné représentant trois lézards avec des trous au niveau des yeux. Le but est de placer trois boules, qu'ils guident grâce à deux cordes, dans ces trous. Mais d'abord, il faut aller récupérer les boules en mer, sous l'eau.

Les jeux sont serrés, mais la victoire est finalement pour Arnaud qui a trouvé la technique rapidement. Les six autres camarades sont à égalité, avec une boule placée. Laure, Maxine, Lucie et Jonathan suivent. Le duel final se joue entre Magali et Flavio. Magali finit par rattraper son retard et réussit l'épreuve, c'est Flavio qui arrive dernier et est éliminé sur le champ !

De retour sur le camp, seul Arnaud est serein. Les stratégies fusent alors. Jonathan, qui a aussi le vote noir de Thomas, et Arnaud envisagent de voter contre Lucie. Les filles souhaitent éliminer Magali. Rappelons également que Lucie possède une arme secrète trouvée quelques épisodes plus tôt...

Conseil

Arnaud, Jonathan, Magali, Lucie, Maxine et Laure se retrouvent pour le dernier conseil éliminatoire de ce Koh-Lanta. L'un d'entre eux sera éliminé aux portes de la finale... Avant que chacun n'aille voter, Lucie indique vouloir jouer son arme secrète. Elle pourra donc voter deux fois, dépossédant un camarade de son vote. Lucie décide de prendre la voix de Magali.

Place au dépouillement. Denis Brogniart compte quatre bulletins contre Magali et trois contre Lucie. C'est donc Magali qui est éliminée juste avant la grande finale. Elle en veut à Laure et Maxine qui avaient fait la promesse de ne pas voter contre elle il y a des semaines.