Koh-Lanta 2021 : Thomas éliminé et à bout de force, des retrouvailles tendues

Gros rebondissement à l'issue de l'épisode de Koh-Lanta 2021 de la semaine passée. Grâce à une arme secrète, Lucie a pu ôter à Laëtitia le collier d'immunité qu'elle avait trouvé pour le donner à son amie Maxine. L'employée multi-service de 37 ans et son binôme Vincent ont donc été éliminés. Un choc pour tous les aventuriers. Mais l'aventure devait continuer malgré tout pour les candidats encore en compétition lors de l'épisode du 14 mai.

Le lendemain, Maxine n'a pas caché qu'elle était très touchée par le geste de Lucie. Et elle a promis de ne pas l'oublier. Pendant ce temps, l'ambiance était tendue dans la résidence du jury final car Shanice, Myriam et Mathieu attendaient Vincent et Laëtitia au tournant après leurs trahisons. Très vite, ils ont demandé des comptes à leurs anciens coéquipiers.

Epreuve de Confort et tensions

Place à l'épreuve de Confort. En jeu : une entrée, un plat et un dessert qu'ils pouvaient choisir sur une carte. Mais pour cela, il fallait gagner un jeu classique de l'aventure qui consistait à se maintenir en équilibre sur des structures en bois en faisant uniquement pression avec leurs mains et leurs pieds qui reposaient sur un taquet de 7 millimètres d'épaisseur. Arnaud était le premier à tomber, suivi de peu par Flavio. Puis les chutes se sont enchaînées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un : Thomas. Malgré quelques frayeurs, il a gagné face à Laure. Après avoir choisi son menu, il a dû sélectionner deux personnes qui pourraient partager une partie de la récompense : Lucie et Maxine. Nouvelle surprise, Denis Brogniart lui a ensuite annoncé que s'il mangeait tout son menu, il offrait le courrier d'un proche aux filles. S'il souhaitait prendre des nouvelles de sa compagne depuis six ans Maëlle en revanche, elles pouvaient déguster un élément du menu. Sans hésiter, il a souhaité le courrier.

Alors que Maxine et Lucie savouraient leurs plats, leurs camarades ne pensaient qu'à de la bonne nourriture. Il faut dire que Lucie avait mal géré le rationnement du riz, il ne leur en restait donc quasiment plus. De quoi agacer encore plus Thomas. "Je n'en peux plus d'elle. Sa voix m'insupporte, je ne peux plus la voir. Je prends sur moi comme je n'ai jamais pris de ma vie", a-t-il lancé. Il n'était en plus pas au meilleur de sa forme à cause de la faim. Il avait en effet la tête qui tournait et a bien failli tomber à un moment.

Epreuve d'immunité et élimination

Malgré la fatigue et la faim, il était temps pour les aventuriers de se rendre à l'épreuve d'immunité. Mieux valait avoir de l'équilibre. Tous devaient se placer sur le ponton le plus éloigné, en mer, puis passer la poutre recouverte d'une corde. Les deux derniers étaient éliminés. Sur la deuxième étape, seuls les quatre meilleurs qui ont parcouru une échelle horizontale de 5 mètres de long restaient. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux qui devaient s'affronter sur l'intégralité du parcours, à savoir Arnaud et Maxine. Et c'est cette dernière qui a remporté le totem. Elle était donc intouchable lors du Conseil.

Une fois de retour sur le camp, Flavio a "dragouillé" Maxine, Lucie et Laure pour éviter l'élimination. Une situation qui a bien fait rire tout le monde. Magali, qui s'isolait toujours autant, ou encore Thomas étaient aussi dans le viseur.

Lors du Conseil, Denis Brogniart a offert un kilo de riz aux aventuriers après avoir appris que c'était compliqué. Jonathan et Arnaud ont fait savoir qu'ils ne faisaient pas confiance à Flavio car il allait souvent là où le vent le menait. Mais c'est le prénom "Thomas" qui est le plus revenu. Il a donc été éliminé de l'aventure. Mais avant, il a donné son vote noir à Jonathan.