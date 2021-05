Koh-Lanta 2021 : Vincent et Laëtitia éliminés malgré un collier d'immunité, conseil explosif !

Dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes, tout est chamboulé ! Les ex-jaunes se sont alliés aux ex-rouges dans le but d'éliminer Myriam. Thomas se retrouve solo... Mais l'épisode de ce vendredi 7 mai 2021 lui laisse toutes ses chances d'aller plus loin. En effet, c'est la semaine des binômes ! Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Après le conseil explosif de la veille, tous se sentent plus légers. Sauf Thomas. Le chauffeur poids lourd a les larmes aux yeux et a bien du mal à accepter le départ de son acolyte Myriam. Il ne veut plus entendre parler de Vincent, Lucie et Laëtitia.

Place au jeu de confort. Denis Brogniart fait une grande annonce aux dix aventuriers encore en lice : les deux prochaines épreuves se jouent en binômes ! Au conseil également, le candidat éliminé entraîne son camarade dans sa chute.

Le tirage au sort a parlé, voici les binômes :

- Flavio et Laure

- Thomas et Maxine

- Jonathan et Magali

- Arnaud et Lucie

- Vincent et Laëtitia

Les équipes faites, place au jeu. Les aventuriers doivent tenir le plus longtemps possible dans la position du koala, en duo, sur des rondins verticaux placés au beau milieu de l'océan. Dès lors qu'un aventurier tombe, c'est le binôme qui perd l'épreuve. La récompense donne envie : de quoi se préparer un superbe repas dans une belle cuisine... et passer une nuit dans un lit confortable.

Arnaud est le premier à tomber, entraînant Lucie. Magali a énormément de mal, mais Jonathan est un bon coach. Finalement, c'est Laure et Flavio qui remportent le jeu ! Ils ont la chance de proposer à un autre binôme de profiter cette récompense avec eux. Jonathan et Magali, arrivés deuxième, partent avec eux !

Le quatuor gagnant profite à fond de son confort bien mérité. Pâtes bolognaise, salade composée au dîner et fruits, chocolat, jus d'orange, pain au petit déjeuner, après une belle nuit. Et la surprise : des crêpes à faire soi-même ! Les perdants rentrent sur le camp et Thomas affiche clairement son envie d'éliminer Laëtitia et Vincent par vengeance. Vincent craque : ses proches lui manquent, et surtout ses parents. Laëtitia trouve une arme secrète : un collier d'immunité à utiliser lors du prochain conseil ! Bingo pour elle et son camarade Vincent, en danger !

Épreuve d'immunité

C'est l'un des gros tournants pour chaque binôme : l'épreuve d'immunité. Chaque groupe de deux dispose d'une double planche à bascule avec un rail métallique sur lequel est positionné un diabolo. L'objectif est de récupérer sur le côté gauche des palets un par un. Chaque palet est à échanger contre un bambou. L'autre sur la partie de droite doit placer le bambou sur le réceptacle placé à côté du diabolo. Mais attention : si le duo bouge trop, le diabolo tombe et il faut le replacer ! Le binôme qui place en premier ses six bambous remporte l'épreuve.

Lucie et Arnaud ainsi que Jonathan et Magali sont au coude à coude... Le reste des aventuriers sont loin derrière. Et la victoire est finalement pour Lucie et Arnaud ! Ils sont intouchables lors du prochain conseil.

De retour sur le camp, tous s'activent à chercher un collier d'immunité. Laëtitia décide de révéler son secret à Vincent. Se savoir à l'abri de l'élimination le détend ! Mais pas question de se relâcher, le duo fait semblant de chercher de quoi se sauver.

Maxine est lucide. Une majorité de voix se dirigent vers Laëtitia et Vincent. Mais s'ils ont un collier, c'est elle et Thomas qui sautent. Toutefois, Laëtitia et Vincent jouent bien leur jeu : impossible de deviner qu'ils ont un bijou magique. Maxine est inquiète et cherche alors un collier, elle aussi. Lucie, par amitié, décide de l'aider à ratisser l'île. La championne tombe sur un indice pour trouver une arme secrète. Vincent comprend qu'elle cherche quelque chose et la garde à l'oeil. Mais Lucie réussit à lui échapper et trouve son arme secrète. Il s'agit du bracelet noir, qui lui permet de voler le collier d'immunité d'un camarade après qu'il ait été joué. Elle peut dès lors le jouer pour se protéger ou le donner à un autre aventurier pour qu'il soit protégé. Lucie dit tout à Maxine, qui fond en larmes.

Conseil

Chacun vote en son âme et conscience. Puis, avant le dépouillement, Vincent et Laëtitia sortent leur collier d'immunité, pensant être protégés. Lucie sort son bracelet noir et donne le collier d'immunité de Laëtitia et Vincent à Maxine.

Vincent récolte huit voix contre lui, Thomas en compte une, Magali en a deux. C'est donc Vincent qui est éliminé. Il laisse son vote noir à Flavio, qui votera deux fois au prochain conseil.