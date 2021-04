Koh-Lanta 2021 : Myriam éliminée, rébellion et règlement de comptes au conseil !

Ce vendredi 30 avril 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Après le départ surprise de Mathieu et l'élimination inattendue de Shanice, les ex-jaunes sont vulnérables. Vincent, Myriam, Thomas, Lucie, Laetitia, Flavio, Arnaud, Jonathan, Magali, Laure et Maxine sont encore en lice et espèrent bien garder leur place ! Mais l'un d'entre eux est contraint de quitter le jeu à l'issue du conseil... Résumé.

Jeu de confort

Après le conseil mouvementé de la veille, Myriam tente de calmer la rage de Thomas et joue ses cartes. Elle discute avec Vincent de la trahison envers les ex-jaunes et avoue en vouloir à sa grande alliée Shanice d'avoir persisté dans sa stratégie.

Désormais, c'est face à Denis Brogniart qu'ils se retrouvent tous ! Avant de commencer l'épreuve, Thomas présente ses excuses à Vincent pour ses mots durs de la veille.

Le but du jeu est le suivant : les candidats doivent maintenir en équilibre une table à bascule à l'aide d'une corde. Leur mission est d'empiler cinq pièces de bois, à récupérer à plusieurs mètres de la table, les unes sur les autres sans faire tomber la table. La récompense est belle : une escapade magique en villa de luxe, avec piscine. L'équipe gagnante pourra se laver, profiter d'un superbe buffet et dormir dans un vrai lit confortable.

C'est un jeu de confort en équipe que les aventuriers disputent. Deux équipes de cinq... pour onze aventuriers. L'un d'entre eux ne jouera donc pas. Après un tirage au sort, c'est Vincent et Magali qui sont capitaines. Inconsciemment, chacun reconstitue son équipe d'avant réunification... sans Lucie, écartée et vexée. Elle repart avec une boîte de quatre bananes.

L'équipe de Magali : Laure, Maxine, Jonathan, Arnaud.

L'équipe de Vincent : Myriam, Flavio, Thomas, Laetitia.

Les deux groupes sont au coude à coude, mais c'est finalement l'équipe de Vincent qui remporte le jeu.

Stratégies pour les uns, détente pour les autres

Avant le retour des ex-rouges perdants, Lucie tourne en rond. La championne de MMA est déçue d'avoir été mise à l'écart... Elle est bien décidée à retourner sa veste ! Et surprise ! Dans sa boîte à bananes, elle découvre une indication pour trouver une arme secrète. Elle suit les infos et trouve le graal. Lors d'un conseil, elle aura la possibilité de voter deux fois !

Magali, Jonathan, Arnaud, Maxine et Laure sont de retour sur le camp. L'heure est à la discussion avec Lucie, qui leur confie sa déception. Ensemble, ils évoquent alors une stratégie pour éliminer Myriam et Thomas.

De leur côté, les ex-jaunes profitent de leur confort. Piscine, douche avec du savon et de l'eau douce, brossage de dents avec dentifrice, repas copieux, un joli spectacle sur la plage et surtout une belle nuit dans un lit.

Épreuve d'immunité

Tous se retrouvent pour l'épreuve d'immunité. Cette fois-ci, pas de jeu en équipe ! Mais il y aura deux gagnants, un par groupe. Aussi, le dernier de chaque équipe aura une voix contre lui au conseil. Lucie choisit de rejoindre l'équipe de Vincent. L'objectif est de rapporter depuis un petit ponton à l'équilibre non stable et le plus vite possible trois bouées installées à plusieurs mètres de distance, en mer. Pour ce faire, les aventuriers disposent d'une massue reliée à une corde qu'il faut lancer pour atteindre les bouées.

Maxine de l'équipe de Magali et Laetitia de l'équipe de Vincent remportent l'épreuve ! Elles sont immunisées. Arnaud et Vincent arrivent en dernière place et chacun inscrit son prénom sur un bulletin de vote.

De retour sur le camp, chacun y va de sa stratégie. Les ex-rouges espèrent rallier Vincent, Lucie et Laetitia à leur cause et ainsi éliminer Myriam. Chez les ex-jaunes, qui ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à leurs camarades, les stratégies fusent. Ils envisagent de faire sauter Vincent, qui a trahi l'équipe et a déjà une voix contre lui, ou Arnaud...

Le changement de comportement de Myriam ne plait pas à tous. Depuis la réunification, elle ne s'est pas intéressée plus que cela aux autres aventuriers. Désormais, alors qu'elle est sur la sellette, elle change du tout au tout. "On a l'impression qu'elle est fausse. Trop, c'est trop", résume Arnaud.

Lucie, qui joue les agents doubles, balance tout à Vincent. L'aventurier est très remonté et bien décidé à rendre à Myriam la monnaie de sa pièce.

Conseil

Avant même de voter, l'heure est aux règlement de comptes. Laetitia, intouchable ce soir, confie se sentir plus à l'aise dans le groupe aujourd'hui, alors que le noyau dur a explosé. De son côté, Lucie avoue se sentir abandonnée par son équipe. Plus encore, elle s'agace de cette "politique de la peur" installée chez les ex-jaunes. Myriam ne comprend pas : elle s'est pleinement assumée et elle invite les autres à faire de même. Laetitia indique qu'il est bien difficile de se faire une place face à une Myriam qui en prend déjà beaucoup... En bref, la parole s'est libérée et le vent est sur le point de tourner.

Pas de collier d'immunité ni d'arme secrète ce soir. Chacun vote et Denis Brogniart procède au dépouillement. Myriam récolte huit voix contre lui, Arnaud en compte cinq à son prénom et Vincent une seule. C'est donc Myriam qui est éliminée. Elle évoque de la jalousie de la part de certains aventuriers, Thomas qualifie ses camarades de "belle bande d'hypocrites". L'éliminée laisse son vote noir à son allié du début, Thomas.