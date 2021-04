Koh-Lanta 2021 : Shanice et Mathieu éliminés, coup de théâtre et trahison !

Après la réunification, au cours de laquelle Frédéric a été sacrifié, c'est Hervé qui est le premier éliminé du conseil de la tribu blanche. Ce vendredi 23 avril 2021, Koh-Lanta, Les Armes secrètes fait son retour pour un nouvel épisode encore une fois riche en rebondissements ! En effet, cette fois encore, ils sont deux à quitter le jeu ! Résumé de cette soirée.

Jeu de confort, déceptions et larmes

Le camp se réorganise : les filles et les garçons dorment séparément, chaque groupe dans sa cabane. Et des tensions apparaissent déjà. Chez les filles, l'abri est trop petit, il faut se serrer. Et personne ne veut aller à l'extrémité de la cabane, où l'eau passe. Lucie se sacrifie, mais râle. Pourvu que la nuit soit bonne, parce que le jeu de confort ne fera pas de cadeau. C'est loupé pour Lucie, qui a fini sa nuit sur le sable face à l'océan. Au petit matin, elle discute avec Shanice, qui lui explique ne pas avoir compris sa réaction de la veille et lui avoue que parmi les ex-jaunes, certains sont agacés par son comportement confiant depuis la réunification. Lucie fond en larmes...

Place au jeu de confort. Il s'agit de tir à l'arc. À chaque salve, le meilleur tireur a l'avantage et la responsabilité d'éliminer un adversaire en cassant sa flèche. Les deux finalistes jouent leur place avec trois flèches chacun. La récompense est belle : une virée sur un catamaran de luxe avec activité snorkelling, dîner de langoustes et une nuit tout confort à bord ! Ce n'est pas tout, le gagnant pourra échanger en vidéo avec ses proches.

Au fil des salves, tous sont éliminés. Shanice et Myriam sont finalistes et s'affrontent. Finalement, c'est Myriam qui remporte la victoire ! Elle peut partager sa belle récompense avec l'un de ses camarades et choisit sans surprise Shanice, finaliste qu'elle considère comme sa "petite soeur" de ses propres mots. Cette dernière fond en larmes face à cette déclaration.

De retour sur le camp, les aventuriers l'ont mauvaise. Laëtitia est vexée d'avoir été éliminée par Mathieu pour des raisons d'affinités. Vincent réalise qu'il ne fait pas partie du noyau dur, composé de Thomas, Mathieu, Shanice et Myriam. Une forte pluie s'abat sur le camp, de quoi miner un peu plus le moral des troupes. Seul Arnaud garde le sourire. Il en profite pour se doucher avec l'eau de pluie ! Tout le monde finit par s'activer pour la construction d'une nouvelle cabane étanche.

Les deux gagnantes profitent de leur confort. Après un cocktail de bienvenue, une belle brochette de fruits et un repas digne d'un étoilé, place à l'appel vidéos aux proches. Myriam échange avec sa mère, qui lui transmet de jolis messages de ses fils. Shanice profite de cet appel à sa mère et ses soeurs pour se requinquer. La nuit porte conseil, et au petit matin les deux jeunes femmes ont une stratégie, celle de faire sauter le binôme de Laure et Maxine. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que sur le camp, leurs noms sont également évoqués !

Épreuve d'immunité, duel surprise et élimination

Le principe est simple, mais non sans efforts. Les candidats doivent placer leurs pieds sur des petites plateformes pivotantes et se maintenir avec un trapèze dans leur dos. Au fur et à mesure de l'épreuve, un câble se déroulera et leur position tendra de plus en plus vers un allongé. Annonce de taille : le premier à tomber est lourdement pénalisé, tandis que le gagnant est immunisé au conseil et doté d'une responsabilité de taille...

Mathieu est le premier à tomber, après 16 minutes en position inconfortable. Thomas craque à son tour, suivi par Arnaud. Tous finissent également à l'eau, sauf Flavio et Jonathan qui disputent le duel final. C'est Jonathan qui remporte le jeu, après 34 minutes et 20 secondes !

La pénalité du perdant n'est pas négligeable : Mathieu dispute un duel, et son adversaire est choisi par Jonathan. S'il remporte le duel, il est lui aussi immunisé au conseil, s'il perd, il saute sur le champ ! Jonathan choisit Thomas.

Le combat demande de la minutie et de la patience : la mission de Thomas et Mathieu consiste à former une tour composée de boules et de supports. Le premier arrivé à une colonne de quatre boules remporte le jeu. Difficulté supplémentaire : les aventuriers sont sur une poutre qui s'affine lorsqu'ils s'approchent de l'édifice. La victoire est pour Thomas, Mathieu est éliminé !

Ce départ affecte particulièrement Thomas, Myriam et Shanice, qui avaient une alliance avec Mathieu. Le trio encore en compétition envisage une vengeance. Le but ? Faire éclater le binôme de Laure et Maxine. Mais il y a un hic : Vincent leur a promis de ne pas les éliminer lors de la réunion des ambassadeurs. Il refuse de trahir sa parole... Les ex-jaunes lui forcent la main, et avec Shanice le ton monte légèrement. Thomas s'énerve aussi : il assure qu'il fera sauter Vincent s'il ne suit pas le groupe.

Conseil

La tension est à son comble. Plusieurs aventuriers sont en danger... Pas d'arme secrète ni de collier d'immunité pour ce soir, place au dépouillement. Laure récolte six voix contre elle, Denis Brogniart en compte sept au prénom de Shanice, qui est donc éliminée ! Elle laisse son vote noir à Myriam. Cette dernière promet de venger sa grande copine. Affaire à suivre...