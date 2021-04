Koh-Lanta 2021 : Hervé éliminé, Frédéric sacrifié, grosse surprise et réunification !

L'heure est (déjà) à la réunification dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes ! Lors de l'épisode diffusé sur TF1 ce vendredi 16 avril 2021, ce ne sont pas un mais deux candidats qui quittent l'aventure : le sacrifié lors de la rencontre des ambassadeurs ainsi que l'éliminé au premier conseil de la tribu réunifiée. Résumé de cette folle soirée, présentée comme d'habitude par Denis Brogniart.

Frites-poulet au jeu de confort

Chez les Jaunes, après l'élimination d'Aurélien, victime de trahison de la part de son équipe, l'ambiance est détendue. Thomas et Mathieu filent au petit matin chercher des crabes, ce que faisait le capitaine désormais parti. De son côté, Vincent trouve de la canne à sucre. De quoi se concocter un bon petit-déjeuner. Et on ne peut pas en dire autant pour les Rouges qui sont affamés et entendent bien remporter le jeu de confort dans l'espoir d'un repas cinq étoiles.

Le but de l'épreuve est de reconstituer un puzzle géant à l'aide de seize cubes. Mais d'abord, il faut récupérer une malle de 80 kilos en pleine mer, entravée par huit bouées que les aventuriers doivent libérer. La récompense est non négligeable : un superbe plat de poulet avec des frites ! Pour respecter l'équité, chez les Jaunes Laëtitia ne participe pas au jeu de confort.

Dans l'eau, les deux équipes sont au coude à coude mais les Rouges sont les premiers à libérer leur malle. Ils sont également plus rapides à réaliser leur puzzle. La victoire est pour les Rouges !

Denis Brogniart annonce que la réunification est pour très bientôt et qu'il s'agissait là de la dernière épreuve en équipe. Laure en profite pour faire savoir qu'elle a justement trouvé une arme secrète qui devrait lui proférer un avantage de taille en vue d'une tribu unique. Elle est immunisée lors du conseil des ambassadeurs ! Et elle ne peut du coup pas être ambassadrice... Ce n'est pas tout : l'agricultrice de la saison passe la soirée dans un petit îlot de rêve avec un dîner qui fait saliver. De son côté, Vincent fait une boulette : il annonce avoir lui aussi trouvé une arme secrète... qui ne concerne pas la réunification !

Chaque équipe a pour mission de désigner l'ambassadeur de la tribu adverse. Les Jaunes choisissent Maxine, les Rouges choisissent Vincent. Laure profite de son confort solo et apprend qu'elle est en réalité une ambassadrice secrète !

Frédéric éliminé par les ambassadeurs

Le soir venu, Denis Brogniart reçoit Laure, qui va écouter toute la discussion des deux autres ambassadeurs en cachette. Puis elle interviendra lors de l'échange. Et il faut que les trois interlocuteurs soient d'accord sur le candidat à éliminer. Le cas échéant, les ambassadeurs jaunes et rouges iront à la boule noire !

Vincent puis Maxine arrivent à leur tour. Lui envisage de virer Hervé ou Frédéric... Puis Laure débarque et le prénom de Thomas est évoqué. Mais Vincent ne se laisse pas faire et c'est finalement sur l'élimination de Frédéric qu'ils se mettent d'accord.

De retour sur le camp, lors de l'annonce du verdict, Frédéric comprend mais partage sa déception d'avoir protégé Maxine et Laure trop longtemps... Les autres Rouges ne comprennent pas non plus ce choix. Chez les Jaunes, Thomas avoue être fier de Vincent, de qui il avait douté.

Les ambassadeurs racontent également qu'un autre prénom, celui d'Hervé, avait été évoqué... Ce dernier comprend alors que sa tête est mise à prix !

Épreuve d'immunité et stratégies à tout va

Frédéric est parti, et les autres aventuriers de la tribu réunifiée disputent déjà leur première épreuve d'immunité individuelle. Il s'agit du mythique parcours du combattant.

Chez les femmes, c'est Laure qui remporte la course. Elle est suivie par Maxine puis Lucie. Shanice, qui était au départ en tête, arrive dernière.

Du côté des hommes, c'est Hervé qui ressort gagnant. Il est suivi de très près par Jonathan.

Désormais, la finale se joue entre Laure et Hervé. Ils doivent arriver jusqu'au totem à l'aide de bambous à placer entre deux plots. C'est en équilibre sur cette poutre qu'ils doivent avancer et surtout trouver le bon parcours pour accéder au fameux totem d'immunité.

Tous les deux galèrent, mais la victoire est finalement pour Laure ! Elle est intouchable au prochain conseil.

Hervé, perdant, craint pour sa place. Mais il peut compter sur son fidèle allié Arnaud qui lui cède son collier d'immunité. Petit hic, le maraîcher commet une grossière erreur : il raconte tout à Magali... qui a en fait basculé du côté des ex-Jaunes ! Eux décident alors de diviser leurs votes entre Hervé er Arnaud.

Conseil

C'est le premier conseil de la tribu réunifiée. Laure, Maxine, Magali et Thomas confient se sentir blanc, mais c'est un "blanc de façade" pour Thomas qui est en réalité resté jaune.

Pas d'arme secrète ce soir, mais un collier d'immunité. En effet, Arnaud brandit son bijoux magique et chaque bulletin comportant son prénom ne sera pas comptabilisé. Laëtitia joue sa moitié de talisman, obtenue lors de la toute première épreuve avec l'ex-capitaine Aurélien. Elle est elle aussi immunisée ce soir.

Lors du dépouillement, Denis Brogniart compte six voix contre Hervé, quatre contre Arnaud qui ne sont pas comptabilisées, trois contre Thomas et une contre Jonathan. C'est donc Hervé qui est éliminé. Il cède son vote noir à Arnaud.