Koh-Lanta 2021 : Aurélien éliminé, un abandon médical, des tensions et un conseil surprise !

Dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes, ils étaient vingt au départ, dix femmes et dix hommes. Après les départs de Sylviane, Marie, Elodie puis Candice la semaine passée, les aventuriers doivent faire face à l'élimination d'un nouveau candidat. Et ce n'est pas tout : un autre apprenti Robinson quitte le jeu sur décision médicale ! Résumé de cette soirée diffusée sur TF1 vendredi 9 avril 2021 et présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort et conseil surprise

Sur le camp jaune, Vincent est bien décidé à récupérer une arme secrète après avoir trouvé un indice. Il se lève au petit matin et fouille la malle tandis que tous dorment, sauf Aurélien qui pêche. Mission accomplie ! Son arme secrète est le quitte ou double, qui lui permet de provoquer un camarade en duel pendant le conseil. Le gagnant sera immunisé, le perdant aura une voix contre lui. Une arme secrète qu'il peut utiliser jusqu'au conseil de la réunification.

L'heure est à l'affrontement ! Les deux équipes se retrouvent pour le jeu de confort, qui débute sur un banc de sable en pleine eau turquoise. Tous les aventuriers sont attachés à des cordes respectives qui ne font pas la même longueur. Celui ou celle qui a la corde la plus longue a la possibilité d'atteindre un couteau afin de libérer ses camarades. Ensuite, les aventuriers ont pour mission de former une gouttières, où l'eau doit couler, grâce à plusieurs pièces de bois. L'équipe gagnante remporte trois kilos de riz. L'équipe perdante subit un conseil surprise.

Pour respecter l'équité, Shanice des jaunes ne joue pas. Les rouges prennent de l'avance grâce à Jonathan qui libère ses compagnons. Les jaunes sont ralentis car c'est Myriam qui a la corde la plus longue, mais elle peine à démêler l'engin... Heureusement, grâce à la perspicacité de Flavio, ils rattrapent les rouges ! Les jaunes remportent l'épreuve !

Les rouges, perdants, sont contraints d'éliminer l'un d'entre eux tout de suite. Personne ne joue d'arme secrète ni de collier d'immunité. Maxine, Frédéric et Jonathan récoltent chacun une voix. Denis Brogniart compte cinq bulletins au nom de Magali, qui est éliminée sur le champ. Elle ne peut retenir ses larmes, Laure – qui a pourtant voté contre elle – non plus. Avec Maxine, elle se rend compte qu'elles ne sont plus que deux femmes face au groupe très soudé de cinq hommes. De son côté, Gabin n'est pas en forme : son genou le fait souffrir.

Des tensions chez les jaunes, un blessé chez les rouges

Chez les jaunes, le riz fait débat. Il y a ceux qui souhaitent tout manger avant la réunification, et Shanice qui préfère limiter les quantités pour partager le précieux met avec les rouges plus tard. Aurélien coupe la poire en deux : les jaunes dégustent la moitié du riz maintenant et gardent l'autre moitié pour la réunification. Autre source de tensions : la pêche. D'après les filles, Aurélien monopolise le harpon. Et Myriam s'agace de la situation.

Les concurrents sont préoccupés par d'autres soucis : Gabin souffre toujours autant. L'aventurier fait appel au docteur dans l'espoir d'avoir des conseils face à cette douleur. Il est emmené à l'infirmerie pour des examens complémentaires.

Épreuve d'immunité, Gabin quitte le jeu, retour de l'éliminée

Les candidats vont se battre lors de l'épreuve du paresseux, mythique dans Koh-Lanta. Le but du jeu est simple : chaque aventurier doit tenir le plus longtemps possible agrippé à une corde, en plein océan. Le dernier candidat à tenir offre la victoire à son équipe. Après l'élimination de Magali et l'absence de Gabin, ils sont six chez les rouges, un tirage au sort est effectué chez les jaunes. C'est Laetitia, Lucie et Mathieu qui ne participent pas au jeu.

Mais avant de commencer, Laure et Maxine règlent leurs comptes avec les garçons rouges. Elles ne digèrent pas la stratégie qu'elles estiment machiste !

Arnaud des rouges et Thomas des jaunes sont les premiers à lâcher. D'autres jaunes suivent... Aurélien et Flavio sont les derniers rescapés et ils finissent par craquer à leur tour. La victoire est pour les rouges !

Pas de conseil en vue pour les rouges, mais les filles s'en vont à la recherche d'un collier d'immunité ou d'une arme secrète. En ratissant la forêt, Laure trouve une arme secrète qui lui permettra d'être avantagée dès la réunification annoncée.

Chez les jaunes, les stratégies fusent. Certains veulent voter contre Lucie, d'autres contre Vincent... et Shanice propose d'éliminer Aurélien, qui en agace plus d'un. Les votes de Thomas et Laetitia, indécis, peuvent tout faire basculer...

La sentence tombe sur le camp rouge : Gabin ne reviendra pas. Et c'est Magali, dernière sortie, qui prend sa place, pour le plus grand bonheur de Laure et Maxine.

Conseil

Les jaunes se retrouvent au conseil. Pas d'arme secrète ni de collier d'immunité joué. Chacun vote en son âme et conscience et Denis Brogniart procède au dépouillement. Le prénom de Lucie ressort quatre fois, celui d'Aurélien est cité à cinq reprises. C'est donc le capitaine Aurélien qui est éliminé !

Il est surpris et demande des explications. Shanice se justifie, Thomas assume son vote mais confie qu'il a été fait "à contre coeur". Aurélien, très déçu, confie avoir été trahi par son ami.