Koh-Lanta 2021 : Elodie éliminée, Teheiura de retour, un blessé et des tensions !

Denis Brogniart reprend les commandes de Koh-Lanta, Les Armes secrètes ce vendredi 26 mars 2021, sur TF1. Après les éliminations de Sylviane puis Marie lors des deux premières semaines et l'arrivée de Lucie comme renfort chez les jaunes, ils sont désormais dix-huit à jouer les apprentis Robinson en Polynésie française. Résumé de ce nouvel épisode, du jeu de confort au conseil, en passant par l'épreuve d'immunité !

Teheiura de retour, un blessé au jeu de confort

Le réveil est rude chez les rouges après le conseil. Magali ressort victorieuse, intouchable lors des votes après avoir gagné son duel grâce à son arme secrète. Candice, qui a joué elle aussi l'arme secrète qu'elle partageait avec Hervé (et qui ne peut donc plus l'utiliser), se sent vulnérable... D'autant plus qu'elle n'avait pas prévenu son camarade. Elle décide de prendre les devants et de s'expliquer. Le capitaine ne lui en veut pas, mais lui explique qu'elle devrait partager ses connaissances plutôt que de les montrer.

Chez les jaunes, le ventre crie famine ! Mais heureusement, Laëtitia trouve de la canne à sucre. Mais cela ne suffit pas... Ils attendent avec impatience le jeu de confort et espèrent pouvoir se remplir la panse.

Dans le mile ! Denis Brogniart annonce la récompense : un festin typiquement polynésien, à déguster sur l'île de Taha'a et concocté par la famille de Teheiura, célèbre héros de Koh-Lanta. L'aventurier débarque et crée la surprise, Candice fond même en larmes. Mais d'abord, il faut gagner... Les deux équipes disputent l'épreuve dite du fugitif : les candidats doivent désigner un fugitif qui ira au bout d'un parcours d'obstacles le plus vite possible. Les huit aventuriers de l'équipe adverse, entravés, le suivent. Le but pour le fugitif est de franchir la ligne d'arrivée sans être rattrapé par l'autre équipe. Détail important : le fugitif doit prendre trois sacs de 20kg, 25kg et 30kg !

Tirage au sort oblige, une femme des jaunes ne joue pas : c'est Shanice. Les jaunes choisissent Aurélien comme fugitif, les rouges prennent Gabin. Cafouillage chez la meute jaune qui peine à rattraper un Gabin très efficace. Aurélien fait de son mieux, mais il est rattrapé par la meute rouge qui remporte le jeu ! La tension monte chez Mathieu, qui a la rage de perdre car tous n'étaient pas à fond selon lui. De son côté, Aurélien est évacué. Il se sent fatigué après l'épreuve et est examiné par le médecin.

De retour sur le camp, sans Aurélien donc, l'équipe discute du discours de Mathieu. Myriam se sent visée. Elle n'accepte pas d'être qualifiée de chèvre et de brebis par son camarade mais préfère prendre le temps de redescendre avant d'en parler avec le principal intéressé.

Les rouges sont plus apaisés. Ils rencontrent le père de Teheiura, visitent son "terrain de jeu", prennent des conseils de l'aventurier et surtout dégustent le festin très appétissant qui les attend ! Un moment merveilleux pour les candidats.

Après une nuit compliquée sous la pluie, Vincent se lève avec l'idée de faire le feu. Sa technique ne fonctionne pas et Laëtitia lui suggère de tenter une autre approche. Il s'agace et lui rappelle qu'elle peut elle aussi essayer. Le ton monte entre eux... Myriam et Mathieu s'expliquent et de leur côté les tensions s'apaisent.

Épreuve d'immunité

Bonne nouvelle pour les jaunes : Aurélien est de retour ! Pile pour l'épreuve d'immunité... Le principe est de lancer dans des paniers le maximum de noix de coco. Plus le panier est lourd, plus la torche qui est reliée monte. Le but est d'embraser une vasque. La première difficulté est d'aller récupérer les noix de coco, dans l'eau, sous les porte-feux qui constituent une charge de 100 kilos à 2,5 mètres de profondeur !

Pour respecter l'équité, chez les jaunes, Elodie est la femme qui ne joue pas. Les rouges prennent de l'avance. Ils travaillent en équipe tandis que chez les jaunes, Aurélien est seul à porter la charge sous l'eau... Une fois arrivés sur la plage, l'écart se réduit. Mais les rouges sont plus efficaces et gagnent l'épreuve !

De retour sur le camp, les jaunes commencent les stratégies. Aurélien et Thomas évoquent les noms de Laëtitia et Elodie. Lucie est également sur la sellette... Elle fait semblant d'avoir trouvé un collier d'immunité.

Conseil

Les jaunes se retrouvent au conseil. Lucie, Elodie et Laëtitia expliquent toutes les trois se sentir en danger. Personne ne joue d'arme secrète, ni de collier d'immunité ! Le dépouillement des votes se déroule alors sans encombre. Lucie récolte une voix contre elle Laëtitia en a trois et le prénom d'Elodie ressort six fois ! C'est donc Elodie qui est éliminée.