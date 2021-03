Lucie (Koh-Lanta 2021) a mis une raclée à Gims il y a des années : vidéo sur un ring

Dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes, ils étaient vingt sur la ligne de départ, dix femmes et dix hommes. Mais lors du premier épisode diffusé vendredi 12 mars 2021, Sylviane a été éliminée. Cela fait donc un membre de moins chez les jaunes. Lors du jeu de confort du 19 mars, une nouvelle candidate débarque en guise de récompense ! Et elle est loin d'être une inconnue...

L'équipe qui remporte l'épreuve de confort a le droit à un superbe poisson de trois kilos à déguster cru ou grillé au feu, ainsi qu'une nouvelle membre : Lucie Bertaud. La jeune femme de tout juste 36 ans est présentée par Denis Brogniart comme un renfort de taille. Il faut dire qu'elle en impose : elle est quintuple championne de France de boxe amateur entre 2004 et 2010, championne d'Europe en 2007 et vice-championne du monde de MMA (art martiaux mixtes) amateur en 2015.

Sur son compte Instagram, en biographie, la jolie brune à la silhouette musclée se présente également comme journaliste, coach, ambassadrice pour les marques de nourritures pour sportifs Nutripure et Seazon ainsi qu'autrice du livre MMA, le rêve américain qui retrace son parcours. En bref, la belle multiplie les casquettes. Et celle qu'elle ne présente pas est surprenante : Lucie Bertaud a tourné dans un clip de Gims !

En 2016, l'amoureux de Demdem enregistrait Fighting for two avec la chanteuse Roya. Le clip est sorti en décembre de la même année. Et la belle Lucie Bertaud apparait dans cette vidéo qui comptabilise aujourd'hui près de trois millions vues sur YouTube. Elle y joue la doublure de la chanteuse et donne des coups à l'alter égo de Gims sur un ring. Finalement, Lucie Bertaud est dans son élément !

Aujourd'hui, c'est en Polynésie française qu'elle vit une nouvelle aventure, celle de Koh-Lanta. "Au niveau des sports de combat, j'ai assouvi ma curiosité au-delà de mes attentes. Je cherchais une aventure qui n'est pas seulement martiale et qui allait chercher tout un tas de qualités humaines : l'intelligence émotionnelle, sociale, de la stratégie... J'avais envie de voir ce que j'avais dans les tripes. On ne se connaît vraiment que lorsqu'on est face à la peur et l'incertitude. Pour moi Koh-Lanta est un championnat du monde de l'humanité, confie-t-elle à TV Mag. C'est un challenge complètement fou et c'est pour cela que je me devais d'y aller." Espérons qu'elle finisse grande gagnante comme Naoil, la boxeuse de l'édition L'île des héros en 2020.