Gims : Pause câlin avec Demdem, "encore intimidée" après 20 ans de mariage

Il y a quelques semaines, Gims et sa femme Demdem s'étaient envolés aux Maldives avec leurs quatre enfants. Un séjour de rêve lors duquel le chanteur et son épouse avaient pu retrouver leurs amis Vitaa et son mari Hicham Bendaoud. Durant ces vacances, Demdem en avait profité pour partager de tendres photos de ses enfants, dont elle a dévoilé les prénoms Yahya, Aïcha et la petite dernière Haby, née en mars 2020.

Le 13 mars 2021, la femme de Gims a dévoilé un nouveau cliché, cette fois-ci avec son époux, sur lequel ils s'échangent un tendre baiser au soleil. Embrassée et enlacée par son mari, Demdem apparaît souriante et encore "toute chose" face aux baisers de son amoureux... "Encore intimidée par ses bisous", écrit-elle d'ailleurs en légende de sa Story Instagram samedi.

Mariés depuis 2000, Gims et Demdem s'était rencontrés pour la première fois lors d'un concert. L'information, jusque-là restée secrète, avait été dévoilée lors d'un reportage diffusé le 5 novembre 2019 sur TF1. Transmettant le concert de Gims, la voix off révélait : "Ce concert au Stade de France, celui de la consécration pour Gims, ne pouvait pas exister sans sa femme Demdem, rencontrée au cours d'un concert au début des années 2000, alors qu'ils n'étaient qu'adolescents. (...) Demdem et Gims se sont mariés dès la première année de leur rencontre, alors que le chanteur n'avait que 19 ans. Depuis, le couple a eu quatre enfants."