Vitaa, Demdem et Gims "vivent leur meilleure vie" avec leurs enfants : détente sous le soleil des Maldives

"Une belle équipe réunie" ! Arrivée depuis quelques jours aux Maldives avec ses enfants et son mari Hicham Bendaoud, Vitaa a eu le plaisir de retrouver son amie Demdem venue la rejoindre avec son époux Gims et leurs enfants. Des vacances en famille et entre amis dans un cadre paradisiaque pour les artistes qui se sont affichés très complices sur les réseaux sociaux.

En story, l'interprète du titre À Fleur de toi a d'ailleurs partagé de nombreuses photos de paysages paradisiaques ainsi que divers (et parfois monstrueux) insectes et crustacés de l'île jusque dans sa chambre. Cocktails, salades de fruits frais ou journées à la piscine, les deux mamans profitent d'un séjour idyllique avec leurs proches.