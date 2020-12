Vitaa : "Quand je rentre à la maison, je redeviens Charlotte"

Il faut fixer des limites

Désormais célèbre et reconnue dans la musique, la jeune femme tient à se préserver mais aussi à protéger sa famille.

Femme de Hicham Bendaoud et maman de Liham (9 ans) et Adam (6 ans), Vitaa a expliqué comment elle se tient à l'écart des réseaux sociaux notamment de Twitter qu'elle juge "extrêmement violent". "Par exemple, je ne regarde pas commentaires sur Twitter. Je vais pas regarder tous les commentaires des gens qui se déchainent sur moi. Je ne sais même pas ce qu'il se dit sur moi. Par contre, j'ai Instagram où les gens sont adorables avec moi."

Et lorsqu'elle rentre chez elle auprès des siens, Vitaa (de son vrai nom Charlotte Gonin) délaisse son image de chanteuse et redevient femme et maman. "Moi, je pense qu'il faut fixer des limites. Déjà quand on a une vie privée, moi quand je rentre à la maison, je redeviens Charlotte, je suis une maman, je suis une femme au foyer, je suis comme tout le monde et j'aime bien ça en fait. Être dans ma carrière quand je suis sur scène, je suis sur scène. Quand je suis chez moi, je suis comme tout le monde", a-t-elle expliqué.