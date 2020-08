Vitaa en vacances : baignade avec ses deux fils, Liham et Adam

En été, les stars publient sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Vitaa se prête également au jeu. La chanteuse partage avec ses milliers de followers un adorable cliché souvenir de ses deux fils et elle...

C'est à Cannes que Vitaa et sa petite famille (composée de son mari Hicham Bendaoud et leurs deux enfants, Liham et Adam) ont posé leurs valises. Ils occupent une maison spacieuse avec jardin et piscine, décor idéal pour les publications Instagram de la chanteuse et maman.

Elle y a partagé une nouvelle photo ce vendredi 31 juillet 2020. Vitaa apparaît dans la piscine de cette résidence estivale, et embrasse ses deux garçons qui se baignent également.