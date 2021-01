Gims dragué par des fans : sa femme Demdem, jalouse, le surveille

Comme souvent ces derniers temps, Demdem a répondu aux questions les plus folles de ses abonnés. Sur Instagram, elle a lancé un grand jeu de vrai/faux où elle répond aux requêtes les plus farfelues sur sa vie privée, le mercredi 20 janvier 2021.

Ainsi, on en apprend plus sur le prénom de sa toute jeune fille Haby Catherine, qu'elle assure avoir choisi. "Vrai. Pour moi c'est Habybatou, Bilou l'appelle Abygaelle", a expliqué Demdem dans sa story. Comme elle l'avait déjà expliqué sur le réseau social, ce prénom est un hommage à sa maman décédée.

Ce petit jeu est l'occasion pour elle de révéler son vrai prénom : Adja Damba. Lorsqu'un fan veut savoir si elle est "très jalouse en relation amoureuse", Demdem répond : "Quelle femme amoureuse n'est pas jalouse ?". Elle semble faire particulièrement attention aux femmes qui s'approcheraient un peu trop près de son mari, Gims.

Comme de nombreux autres artistes, Gims est sollicité sur les réseaux sociaux par des personnes aux intentions peu dissimulées... "Tu rentres souvent dans les DM de son mari pour voir si y'a pas des meufs archi forceuses ?", questionne un fan. "Vrai, concède Demdem. D'ailleurs... non rien, continuez seulement." L'occasion pour la styliste de donner son avis sur la polygamie, chose dont elle a parfois été soupçonnée de pratiquer. "J'accepte tout ce qui vient de ma religion", a expliqué Demdem.

Pour rappel, Demdem et Gims sont récemment devenus parents d'une petite Haby (10 mois), née en mars 2020. Ensemble, ils avaient accueilli trois autres enfants : Aïsha Lalla Parcke, Yahya Alou et un autre dont on ignore le prénom. En novembre dernier, Demdem avait suscité l'interrogation de ses fans en publiant une photo de son ventre arrondi. Un signe d'une cinquième grossesse ?