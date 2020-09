Gims dévoile le prénom de son bébé : rarissimes confidences sur sa famille

Gims se dévoile un peu plus. L'artiste - pourtant très secret - en dit plus sur sa vie de famille dans un documentaire Netflix, paru ce jeudi, intitulé GIMS. À cette occasion, ce père de famille nombreuse s'est confié comme jamais à TV Magazine (Le Figaro), où il évoque sa vie chamboulée par la naissance de sa dernière fille, née pendant le confinement.

"J'ai eu une petite fille qui s'appelle Haby. Elle aura bientôt 6 mois. C'est le premier bébé dont je profite autant", se réjouit Gims auprès de nos confrères, dévoilant enfin le prénom de sa fille. Le 19 mars dernier, il devenait ainsi papa pour la sixième fois. Une grande joie, autant pour lui que pour son épouse Demdem.

Filmé avec sa famille dans le documentaire, Gims dit être un père "à l'écoute, tolérant". "Je laisse mes enfants s'épanouir. Personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas chez un adulte. Je n'ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s'amuser. J'essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c'est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j'ai du mal à être dur avec eux", a développé l'interprète de Bella à TV Magazine.

Ce n'est pas la première fois que Gims explique que son travail, très prenant, lui vole du temps de vie avec ses enfants. "Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C'est son regret", avait expliqué Demdem dans la bande-annonce du documentaire.

Sorti ce 17 septembre sur Netflix, GIMS retrace la vie du rappeur, de son enfance très difficile à son allégeance à une secte islamique étant plus jeune.