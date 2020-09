Gims et sa femme Demdem : l'amour coule à flots, photos love comme jamais

Il est loin le temps où Demdem voulait conserver son anonymat et son mariage avec Gims dans une sphère très privée. Aujourd'hui, le couple se montre beaucoup plus facilement, pour le plus grand plaisir de leurs très nombreux fans. Nouvelle preuve en images !

Jeudi 3 septembre 2020, Demdem s'est saisie de sa page Instagram pour partager plusieurs photos avec Gims, des étreintes qui témoignent de leur amour intense. La jeune femme a d'abord partagé deux photos, l'une la présentant en train d'être photographiée par son homme lors d'une sortie sur un bateau, et l'autre les montrant enlacés. Demdem était alors habillée d'une robe colorée Missoni, avec un bandeau assorti. "Mon best", a-t-elle commenté en légende, avec un appareil photo en émoji. Son époux serait donc son meilleur photographe. Elle a ensuite publié un selfie à deux légendé : "Quand l'amour coule à flots." Autant de publications que Gims n'a pas manqué de liker.