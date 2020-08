Nabilla : Ridiculisée par Gims, il imite sa manière de danser et fait le buzz

Qui aime bien châtie bien. Tel est l'adage auquel devrait se référer la jolie Nabilla qui a eu droit à une boutade de la part de son ami, l'artiste Gims, le 25 août 2020. Après avoir passé une soirée entre amis le 23 août dernier pour regarder le match qui opposait le PSG au Bayern Munich, Nabilla, Thomas, Demdem et Gims étaient partis en soirée à Dubaï. Ayant (comme toujours) le rythme dans la peau, la maman de Milann s'était alors déchaînée sur la piste de danse, filmée par son acolyte Demdem. Apparemment fan de la danse et du flow de la femme de Thomas Vergara, l'interprète du titre Ma beauté a imité Nabilla et ses chorégraphies une fois de retour chez lui. En story, le rappeur a enchaîné les mimiques et les gestes de Nabilla dans son jardin. Gestes robotiques, pas chaloupés et petits sauts intempestifs, l'artiste termine hilare à la fin de son spectacle.

Un pas bien particulier...

"Un pas bien particulier que seul cet individu semble maîtriser. Nous allons tenter de la suivre pour connaître ses réelles motivations...", écrit Gims en story, un brin espiègle vis-à-vis de l'ancienne candidate de télé-réalité. Histoire d'en rajouter une couche, l'interprète du titre Jme tire a même poussé la plaisanterie en comparant Nabilla à un Sims, mais aussi en rapprochant sa danse à celle d'un youtubeur légèrement illuminé. Il ajoute : "Ça commence à aller trop loin, j'ai pas voulu tout ça." Bonne joueuse, Nabilla a bien pris la blague de Gims, elle a même reposté ses vidéos dans sa propre story. Qui sait, la jolie brune sera peut-être la star d'un prochain clip de Gims avec l'une de ses chorégraphies ?