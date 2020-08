Nabilla très proche d'un rappeur : leur folle soirée à Dubaï

Son séjour aux États-Unis afin de se faire opérer de la poitrine - car l'une de ses prothèses était défectueuse - est enfin terminé et Nabilla a pu retourner chez elle à Dubaï. Enfin plus ou moins, car sa maison est actuellement en travaux, ce qui leur vaut, à elle, son mari Thomas Vergara et leur fils Milann, de se retrouver dans un luxueux penthouse pendant six mois. Un moindre mal pour la petite famille qui, en dehors de ce déménagement, a repris le cours de sa vie dans la ville des Émirats arabes unis. Ce qui signifie : refaire la fête et en très bonne compagnie.

Dimanche 23 août 2020, Nabilla et Thomas avaient en effet rendez-vous avec un couple star pour dîner et, au passage, regarder la grande finale de la Ligue des Champions qui opposait le PSG au Bayern Munich, à savoir Maître Gims et sa femme Demdem. Malgré la défaite difficile des Parisiens, le quatuor a passé du bon temps ensemble comme en témoignent les vidéos et photos postées par l'ancienne starlette de télé-réalité sur ses réseaux sociaux. Tout ce petit monde semble d'ailleurs très complice et plus particulièrement les deux jeunes femmes. "Mon bébé d'amour", inscrit même Nabilla sous une photo d'elle et Demdem.

Il s'agissait là d'une belle parenthèse dans leur vie de parents à tous. Alors que Nabilla et Thomas découvrent encore la vie dans les couches et les biberons grâce à leur premier bébé Milann (11 mois), Gims et Demdem sont quant à eux un peu plus expérimentés avec cinq enfants à leur charge. C'est en mars dernier qu'ils accueillaient leur petite dernière, une petite fille dont on ne connaît toujours pas le prénom.

Côté musique, le rappeur apparaîtra sur le prochain album de Kaaris, intitulé 2.7.0. Leurs fans le pressentaient et ils avaient raison : les deux compères ont bel et bien collaboré, au grand dam de Booba. C'est le 4 septembre prochain que tout le monde pourra découvrir leur titre, 1er coeur.