Maître Gims se dévoile sans lunettes avec sa fille

Déjà papa de quatre enfants avec sa femme Demdem, Maître Gims a eu la joie d'accueillir un nouveau bébé le 19 mars 2020. Après une grossesse gardée secrète, sa chérie a dévoilé la première photo du nouveau-né avec son papa le 19 avril 2020 sur Snapchat. Tendre et affectueux, on découvre l'interprète du titre Tout Donner avec sa fille. Ce cliché en noir et blanc est également une rare occasion de voir le rappeur sans ses fameuses lunettes qu'il porte à chaque apparition publique. Accessoire fétiche de l'artiste pour rester anonyme, celui qui souhaite désormais se faire appeler Gims révélait en mars 2016 sur TF1 que ses lunettes constituaient pour lui une sorte de protection, "une barrière de sécurité" et "un camouflage" contre le monde extérieur. Sur la photographie, le rappeur de 33 ans embrasse son bébé avec une grande délicatesse mais surtout avec un amour inconditionnel.

Le 15 avril 2020, Demdem partageait sa première photo entre mère et fille sur Instagram. Allongée sur le lit à coté de son bébé, la jeune femme avait pris soin de dissimuler le visage de son enfant à l'aide d'un émoji coeur. En légende, elle écrivait : "Je m'émerveille chaque jour devant cette petite créature. J'avais oublié que c'était si mignon. Prenons le temps de profiter en famille... J'embrasse toutes les mamans qui me suivent, vous avez le plus beau métier du monde".

Décidément toute la famille s'agrandit puisque le frère de Gims est récemment devenu papa. Le 4 avril 2020, Dadju révélait que sa femme avait donné naissance à leur second enfant, un petit garçon (le couple était déjà parents d'une petite fille née en octobre 2017). Félicitations à toute la famille Gims !