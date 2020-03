Demdem a-t-elle eu recours à une mère porteuse ? La femme de Gims répond

Gims et sa femme Demdem ne sont pas du genre à s'épancher sur leur vie privée et sur leur famille. Le fait que le chanteur de 33 ans et son épouse aient souhaité garder la nouvelle de l'agrandissement de leur tribu secrète le plus longtemps possible n'a donc rien de bien surprenant... Ce n'est qu'une fois son cinquième enfant né que le couple a partagé son immense bonheur.

Demdem a été la première à révéler la naissance de leur bébé sur les réseaux sociaux (le 19 mars 2020), photos à l'appui, puis à laisser les indices sur son sexe assez évidents pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'une petite fille. Mais si la Franco-Malienne a publié plusieurs images prises depuis la maternité, certains l'ont malgré tout accusée de cacher qu'elle avait eu recours à une mère porteuse. Ces spéculations se basant sur le simple fait qu'elle n'avait jamais exposé son ventre rond lors de cette grossesse très discrète.

Lassée des attaques non fondées, Demdem a choisi de répondre sur Snapchat le samedi 21 mars dernier. Afin de mettre fin au débat, elle a publié une photo de son ventre arrondi, qu'elle avait enregistrée dans ses "memories" trois semaines auparavant. L'image était donc récente.