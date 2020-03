Gims papa pour la 5e fois : Demdem dévoile la jolie chambre de leur bébé

Gims et sa femme Demdem ont toujours soigneusement cultivé leur jardin secret, mais la naissance de leur cinquième enfant semble avoir changé la donne.

Le 19 mars 2020, Demdem a révélé une heureuse nouvelle, à laquelle personne ne s'attendait. La Franco-Malienne et son célèbre mari ont accueilli leur cinquième enfant, alors que personne ne savait que Demdem était enceinte. Un secret si bien gardé que la jeune maman a été soupçonnée d'avoir eu recours à une mère porteuse pour ce bébé, une petite fille. Afin de mettre fin aux spéculations, Demdem avait publié une photo de son ventre arrondi sur Snapchat, prise quelques semaines avant son accouchement.

Aujourd'hui, Demdem partage encore un peu plus de ce nouveau bonheur avec ses fans. Samedi 28 mars 2020, elle a dévoilé aux 308 000 personnes qui la suivent sur Instagram un large aperçu de la chambre de sa princesse. Les admirateurs ont ainsi pu découvrir le bébé dormant dans son lit, confortablement installé sur un petit matelas ergonomique. La chambre est également agrémentée d'un petit dressing sur lequel trônent plusieurs petites tenues à croquer. Pour les produits de bébé, Demdem accorde toute sa confiance à la marque Joone, que les célébrités apprécient tout particulièrement. Une petit touche de luxe est apporter avec quelques articles Bonpoint.

Lors de cette charmante petite visite, la femme de Gims en a profité pour glisser qu'elle va mieux, physiquement. "Je peux enfin me lever pour vous montrer", a-t-elle commenté. Dans un précédent message publié sur Snapchat, elle avait fait savoir que l'après- accouchement avait été délicat, comme c'est souvent le cas. "Je ne peux même pas me lever, et vous voulez que je jongle en montrant une photo de moi et bébé en récitant l'alphabet en anglais avec ma descendance", avait-elle écrit. Peut-être est-elle à présent en mesure de réaliser ce numéro périlleux ?