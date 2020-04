Dadju : Papa pour la seconde fois, le sexe de son bébé révélé

Dadju est papa pour la seconde fois ! Le frère de Gims (papa pour la cinquième fois depuis le 19 mars 2020) a annoncé cette magnifique nouvelle le 4 avril 2020 sur Instagram. En légende d'un cliché où l'on découvre son nouveau-né, il écrit : "Par où commencer...Je n'ai pas encore fini d'apprendre à être père, mais quand j'vois ta grande soeur j'pense, être sur la bonne voie."

Arrivé en pleine pandémie de coronavirus, l'accouchement de son second enfant n'a pas dû être évident à gérer pour la maman. D'ailleurs, il raconte : "Ce n'est pas la meilleure période pour sortir, mais on va profiter pour bien rester ensemble tous les 4 et créer des liens qui n'se briseront jamais in cha Allah. Ta maman a souffert pour que tu sois là aujourd'hui donc on lui doit un grand respect et un grand merci. Je remercie Dieu de t'avoir donné la santé."

Bienvenue sur terre mon fils

Apparemment aussi doué pour chanter sur scène qu'au moment du coucher avec les berceuses de sa fille, Dadju raconte, amusé : "J'suis bon en berceuse même si ta soeur pense qu'elle chante mieux que moi, j'te laisserai juger par toi-même." Papa déjà responsable, il donne quelques conseils à son bébé pour son avenir : "Ce n'est pas facile le monde extérieur, tu vas rencontrer des obstacles qui auront l'air infranchissables jusqu'à s'que tu les franchisses (et tu vas les franchir, je sais de quoi j'te parle). J'espère être un exemple de réussite, de fierté et de sagesse pour toi. Deviens un Homme sur qui tout l'monde peut compter, surtout quand je n'serai plus là." Par la suite, Dadju révèle le sexe de son second enfant : un petit garçon. Il écrit : "Deviens un Homme sur qui tout l'monde peut compter, surtout quand je n'serai plus là. Deviens un Gentleman 3.0... Bienvenue sur terre mon fils".

Toutes nos félicitations à Dadju et sa famille pour cet heureux événement.