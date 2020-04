Cyril Hanouna rassuré : son père guéri du coronavirus, il est rentré chez lui

Aux commandes de son émission Touche pas à mon poste dans son salon depuis le début du confinement imposé par le gouvernement en raison de l'épidémie de coronavirus, le populaire animateur Cyril Hanouna ne laissait rien paraître. Et pourtant ! La star incontournable de C8 cachait un lourd secret : son papa était hospitalisé car il avait contracté comme des milliers de Français le Covid-19.

Sûrement extrêmement inquiet pour son père prénommé Ange - médecin généraliste aux Lilas en Seine-Saint-Denis -, le présentateur de TPMP n'avait rien révélé de ses problèmes jusqu'au samedi 4 avril 2020 où il a décidé de se confier à ses fans. Sur son compte Twitter suivi par 6 millions d'abonnés, il a écrit : "J'ai essayé de cacher au max mes soucis depuis 10 jours mais en vrai mon papa avait contracté le Covid-19. Il a été pris en charge et remis sur pied grâce au personnel de l'hôpital Cochin qui a été formidable. Il est rentré à la maison. Je voulais partager ça avec vous. Je vous aime." Un grand soulagement pour l'animateur de 45 ans qui n'aura désormais plus à s'inquiéter pour son précieux papa durant son confinement. Un papa dont il est très fier et qui a notamment été décoré du grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour ses quarante ans de service en 2018.

Interviewé par Télé-Loisirs le 25 mars 2020, Cyril Hanouna en disait un peu plus sur la manière dont il gérait le fait de rester chez lui en cette période si compliquée. Il expliquait : "Pour l'instant ça va. C'est vrai que les journées passent assez vite car j'ai trois heures et demi de direct dès 17h45 donc avec la préparation avant je ne vois pas trop le temps passer." L'animateur avait également confié qu'il était en pleine préparation d'un nouveau concept d'émission inédit pendant le confinement : être filmé 24h/24 chez lui ! "On essaye de monter une émission durant laquelle je serais filmé pendant 48h en direct sur C8 durant ce confinement dans mon appartement. Ça promet !" a-t-il déclaré, impatient de faire découvrir les nombreuses surprises qu'il réserve à ses téléspectateurs.