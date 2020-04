BFMTV : Après le dérapage d'un journaliste, la sanction tombe !

"Ils enterrent des Pokémons", voilà ce qu'avait déclaré sur le plateau de BFMTV, samedi 2 avril 2020, Emmanuel Lechypre, croyant que son micro était coupé. Des propos jugés racistes par les téléspectateurs, et évoqués pendant une courte séquence sur la Chine honorant ses milliers de morts du coronavirus. Outre des excuses, la chaîne a pris une sanction contre lui.

Après plusieurs heures d'une intense polémique, Marc-Olivier Fogiel - nommé directeur général de BFMTV il y a quelques mois - a partagé sur son compte Twitter en fin de journée un communiqué annonçant la sanction choisie contre Emmanuel Lechypre. "Après les propos totalement inappropriés qui ont été diffusés de manière involontaire à l'antenne de BFMTV ce matin à 9h17, les chaînes BFMTV et BFM Business ont pris la décision de mettre en retrait le journaliste Emmanuel Lechypre pour une durée d'une semaine", peut-on lire.

Le communiqué ne manque pas d'insister sur les excuses du journaliste, tout de même taclé sur Twitter pour avoir plus regretté que sa phrase a pu être malheureusement entendue à l'antenne que pour le fond de ses propos. "Emmanuel Lechypre a très rapidement présenté ses plus sincères excuses en plateau et sur les réseaux sociaux sur son compte personnel en reconnaissant une remarque totalement déplacée pendant la diffusion d'un hommage aux victimes du virus en Chine. Ces propos sont parfaitement contraires aux valeurs qui animent Emmanuel Lechypre depuis toujours. BFMTV et BFM Business continueront à exiger la plus grande rigueur et la maîtrise des propos tenus sur leurs antennes, ce qui constitue leur ADN depuis leurs créations, et n'autorisent en aucun cas des propos qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de toute personne", a ajouté le communiqué. Voilà qui est dit !