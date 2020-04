BFMTV : Grave dérapage d'un chroniqueur, Fogiel et la chaîne s'excusent

Ces derniers temps, rien n'échappe aux Français attentifs - confinés on a le temps d'être attentifs devant la télé ou sur les réseaux sociaux - et les dérapages sont vite sanctionnés. Dernier en date à en avoir fait les frais : l'éditorialiste économique Emmanuel Lechypre.

Sur le plateau de BFMTV, ce samedi 4 avril 2020, était diffusée une courte séquence consacrée à la Chine qui a honoré pendant 3 minutes, dans le silence, les milliers de morts dans le pays à cause du coronavirus. Alors que l'on voyait des images de médecins et officiels, inclinés pour observer les minutes d'hommage, on pouvait entendre discrètement en arrière fond la phrase suivante : "Ils enterrent des Pokémons." Un dérapage qui n'a pas échappé aux oreilles des téléspectateurs. La séquence a été vue et commentée des milliers de fois sur Twitter.

Sur Twitter justement, Emmanuel Lechypre a rapidement présenté ses excuses pour ses propos. "Ce matin sur BFM TV je me suis permis une remarque totalement déplacée pendant la diffusion d'un hommage aux victimes du virus en Chine. Ces propos inappropriés ont été diffusés à l'antenne alors que je pensais les micros fermés. Je tiens sincèrement à m'en excuser", a-t-il écrit.

Dans la foulée, le journaliste Marc-Olivier Fogiel, nommé il y a quelques mois directeur général de l'antenne, a lui aussi partagé un message d'excuses au nom de BFMTV. Sur son compte suivi par 112 000 abonnés, il a écrit : "@BFMTV tient à présenter ses excuses les plus sincères aux téléspectateurs suite à l'involontaire diffusion de propos totalement déplacés en plateau ce matin."

Pour rappel, dans la lutte contre le coronavirus, la Chine déplore plus de 3300 morts et presque 82 000 contaminations officielles. Des chiffres récemment pointés du doigt par plusieurs enquêtes qui estiment qu'ils sont largement sous-estimés...